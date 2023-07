L’équipe des Territoires du Nord-Ouest avait des épinglettes de qualité aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord, qui se sont terminés prématurément à cause de la météo à Halifax. Lors de cet événement sportif qui a vu 756 nations autochtones s’affronter, des équipes et des organisations avaient créé des épinglettes dans le but de les échanger et de les collectionner.

Du côté des T.N-.O. , trois épinglettes étaient disponibles et représentaient un joueur de tambour inuvialuit, un joueur de tambour dene et des aurores boréales.

Nous voulions faire quelque chose pour représenter les deux grandes cultures du Nord , a expliqué Carson Roche, le créateur des épinglettes. Je cherchais sur Google des photos Facebook de mon oncle Morris Neyelle qui est décédé; il a pris des photos de joueurs de tambours et je m'en suis inspiré.

Des concurrents des Jeux ont surnommé les épinglettes tante (auntie) et oncle (uncle). Ça ne m'a même pas traversé l'esprit que cela allait arriver, mais en les voyant maintenant, en les mettant côte à côte [ça ressemble à une] tante et [à un] oncle , a reconnu Carson Roche en riant.

Carson Roche a précisé qu'il avait conçu les épinglettes comme un ensemble, car cela incite les gens à essayer de les assembler. J'ai remarqué que lorsque j'étais athlète et que je voulais des épinglettes, celles que les gens voulaient le plus étaient des pièces de puzzle , a-t-il déclaré. Les jeunes sont fous des pièces de puzzle et de tout ce qui bouge.

C’est pourquoi la troisième épinglette a été conçue comme une aurore boréale qui glisse sur un paysage avec une cabane, de la fumée et Kjipuktuk , le mot mi'kmaw pour Halifax. Je voulais vraiment faire quelque chose avec les aurores boréales et je voulais qu'elles bougent , a expliqué Carson Roche.

L’un des compétiteurs aux Jeux, Greyson Catholique, médaillé d'or au relais 4 x 400 mètres, a également mis son énergie dans la chasse aux épinglettes. L'échange d'épinglettes est amusant, vous rencontrez beaucoup de nouvelles personnes.

Ouvrir en mode plein écran Greyson Catholique montre sa collection d'épinglettes aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord, à Halifax. Photo : Radio-Canada / Luke Carroll

Greyson Catholique avait aussi échangé des épinglettes pendant les Jeux d’hiver de l’Arctique. Cette fois-ci, il a aimé que les épinglettes tante et oncle forment un ensemble, mais ses épinglettes préférées ont été celles du Yukon et du Nunavut, et une épinglette représentant une robe rouge qui était disponible au village culturel.

Les Jeux ont pris fin vendredi après-midi, plusieurs événements ayant été reportés et annulés en raison d'inondations dans de nombreuses régions de la Nouvelle-Écosse. La cérémonie de clôture et le concert qui étaient prévus vendredi soir ont été annulés en raison d'un orage violent.

Samedi après-midi, un communiqué de presse a annoncé que toutes les compétitions restantes pour les médailles de bronze seraient annulées et que toutes les équipes participantes recevraient une médaille de bronze.

Les prochains Jeux auront lieu à Calgary en 2027.

Avec les informations de Luke Carroll