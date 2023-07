Les péquistes de Chicoutimi s’affairent à revigorer et à ranimer le parti

Gonflés à bloc par de récents sondages qui les placent au deuxième rang dans les intentions de vote des Québécois après la Coalition Avenir Québec (CAQ), les péquistes de la région se mobilisent.

Dans la circonscription de Chicoutimi, un nouveau conseil d’administration vient d’être élu et les jeunes militants se sont donné pour mission de revigorer et de ranimer le parti souverainiste.

Récemment élu à la présidence du conseil d’administration, Pierre Fortin est convaincu que le PQ arrivera à reconquérir le cœur des Saguenéens et des Jeannois lors des prochaines élections, après une déconfiture magistrale lors des dernières élections provinciales. Les cinq circonscriptions régionales sont actuellement détenues par des députés de la CAQ .

On sent vraiment un essor et du renouveau actuellement parmi les membres et les anciens membres. Il y en a plusieurs qui reviennent chez nous. On va plus que surfer. On va aller plus haut que cette vague-là. Ce qui arrive c’est qu’il faut comprendre que beaucoup de monde associait le Parti québécois à un parti du passé. Maintenant, les gens réalisent que c’est le parti de l’avenir. Le monde le réalise finalement, enfin, que c’est vraiment le parti de l’avenir , estime Pierre Fortin.

S’il ne peut dire combien de membres compte l’association péquiste de Chicoutimi, le président affirme que de plus en plus de gens gonflent les rangs du parti et que les militants sont animés d’un profond désir de reconstruire la formation politique

L'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon en cause

L’entrée en scène de Paul Saint-Pierre Plamondon à la barre du PQ aurait contribué à sa hausse de popularité, selon Pierre Fortin.

Je pense qu’il fait un excellent travail. C’est quelqu’un qui ne cherche pas la confrontation. Il cherche à unir le peuple québécois. Au fond, le projet de souveraineté, c’est un projet d’unification et d’union qu’on veut faire. Ce que beaucoup de monde commence de plus en plus à réaliser, c’est qu’on veut unir tous les Québécois et faire un pays , poursuit le militant.

Les trois circonscriptions du Saguenay, soit celles de Chicoutimi, Jonquière et Dubuc, veulent faire front commun pour augmenter les effectifs et convaincre la population de la pertinence du parti indépendantiste fondé par René Lévesque. Elles souhaitent mobiliser leurs collègues de Roberval et de Lac-Saint-Jean.

Les péquistes régionaux profitent également de la montée en force du parti dans la région de Québec, où il domine dans les sondages, pour attirer de nouveaux sympathisants.

Selon Pierre Fortin, la volte-face du gouvernement Legault au sujet de la création d’un troisième lien reliant les deux rives du Saint-Laurent, entre Québec et Lévis, a déçu de nombreux électeurs qui ont accordé leur vote à la CAQ lors du dernier scrutin. Il est aussi d’avis que l’incapacité du gouvernement à livrer ses promesses en implantant des classes de maternelle quatre ans dans les écoles a bénéficié a fait augmenter la cote de popularité du PQ dans la région de la Capitale-Nationale.