Une visite qui permet de découvrir les oasis cachées de Regina

Jusqu'à dimanche, les Réginois ont la chance de découvrir les différentes oasis qui se cachent dans leur ville grâce au Secret Garden Tour, une visite qui mêle communauté et paysagement de cour arrière.

Organisée pour la 24e année par la troupe de danse New Dance Horizon, l’activité permet aux participants de découvrir 13 jardins privés méritant le détour.

Arbres fruitiers, potagers, bouquet de fleurs, étangs et sauna, les diverses visites ont de quoi inspirer les jardiniers et paysagistes amateurs.

Ce qui m'a le plus surprise cette année, c’est le nombre de jardins qui sont vraiment secrets , raconte la co-directrice artistique de New Dance Horizon, Robin Poitras. À votre arrivée, vous vous doutez qu’il y a quelque chose, mais lorsque vous ouvrez la porte-arrière, ça vous explose au visage!

Une explosion de créativité et de nature qui pourrait être due aux années de pandémie, selon Mme Poitras.

Je crois que plusieurs personnes ont profité de la COVID-19 pour renouer avec leurs espaces extérieurs parce qu’ils étaient forcés de rester à la maison , explique-t-elle.

Se réapproprier la cour arrière

Renouer avec l'extérieur, c’est ce qu’a entrepris Gary Varro.

Forcé de construire une clôture pour empêcher des cambrioleurs d'entrer chez lui, le Réginois a saisi l’occasion pour transformer sa cour de rêve en réalité.

Je pense que c’est ce que j’ai réussi à faire , dit-il lorsqu’il regarde ce qu’il est parvenu à réaliser.

Ouvrir en mode plein écran « J'ai différents bancs d'installés dans la cour. Ça vous permet de vous asseoir dans ces différents recoins, de ne plus penser et de profiter de ce qui vous entoure », explique Gary Varro. Photo : Radio-Canada / Shauna Powers

Salle à manger et salon extérieur, sauna, douche en plein air, le tout entouré de plantes tropicales et canadiennes.

C’est pratiquement un espace de vie à l’extérieur. J’ai plus ou moins doublé mon espace de vie pour la saison estivale , se réjouit Gary Varro.

Pour Valerie et Steven Biden, deux autres paysagistes amateurs, le Secret Garden Tour est une occasion d’accueillir leurs concitoyens tout au long de la fin de semaine.

S’ils peuvent s’asseoir dans notre jardin et profiter pour un instant de ce que nous avons la chance d'avoir tous les jours, je crois que ce serait formidable , explique Steven Biden, reconnaissant qu’il y a là un certain mélange d'orgueil et de fierté.

Cette visite annuelle des cours arrière est, pour Robin Poitras, une manière de célébrer la beauté qui nous entoure et qui se dissimule un peu partout dans la ville.

Vous vous promenez puis vous vous assoyez à côté d’un rosier. Ça laisse une trace sur vous , croit-elle. Le monde naturel est tellement important pour notre bien-être et la belle saison est si courte en Saskatchewan. Il faut profiter de ces moments.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti