Les SkyHawks font un saut au Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre

Pour sa 50e saison, l'équipe de parachutistes des Forces armées canadiennes (FAC), les SkyHawks, a fait un saut au Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre.

L’organisation du festival a fait la demande plusieurs mois d'avance auprès des FAC . C’est avec joie que le comité organisateur de l’événement a accueilli les 16 membres de l’équipe des SkyHawks vendredi dernier.

Ça a été une belle surprise. On avait fait la demande, mais on n’était pas sûr qu’il viendrait. C’est vraiment impressionnant, c’est plaisant de voir ce genre d’événement en région. C’est apprécié de tous les festivaliers , soutient le président du Festival de la famille, Luc Picard.

Les parachutistes effectuent différentes cascades lors de leur saut. Photo : Gracieuseté de Nedia Coutinho

Durant les trois jours de festival, de vendredi à dimanche, les SkyHawks ont effectué différents sauts, alors que la météo a été généralement en faveur des parachutistes.

On a fait quatre sauts au total, trois vendredi et un seul samedi. On espère en faire un autre [dimanche], mais les nuages sont bas, donc on verra , souligne l’officier de transmission pour les FAC et parachutiste pour les SkyHawks, Joakim Paré.

Pour assurer la sécurité des 13 parachutistes de l'équipe, certaines précautions doivent être prises.

Il faut vérifier notre équipement, donc notre parachute, notre altimètre et on s’assure que tout est fonctionnel. On fait une répétition au sol de ce qu’on va effectuer dans les airs. Ensuite, on décolle, on monte à 6000 pieds dans les airs et on saute , explique-t-il.

Les sauts qu’on fait maintenant, ce n’est pas ce qu’il se faisait il y a 50 ans. Le sport évolue.

L'officier de transmission pour les Forces armées canadienne et parachutiste pour les SkyHawks, Joakim Paré Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Il ajoute que si les nuages sont situés en dessous de la barre des 6000 pieds recommandés, les parachutistes peuvent tout de même effectuer des sauts à une altitude maximale de 4000 pieds.

Au moins 8000 visiteurs lors de l’événement

À quelques heures de l’événement de clôture du festival. Luc Picard affirme être plus que satisfait du déroulement de l’événement anniversaire.

La météo était de notre côté, on a eu des records d’entrée et on est vraiment content de voir le succès de l’événement , déclare ce dernier.

Le président du Festival de la famille, Luc Picard Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Il estime qu’au moins 8000 festivaliers ont participé aux différentes activités de la programmation du festival.

C’est une bonne grosse année, on va avoir de bons chiffres. On peut être fière de ce qu’on a réalisé.

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault, partage la joie du comité organisateur.

On est très fier du festival et de tous les gens qui y participent. Ce festival-là date du siècle dernier, donc d’avant le temps d’internet et des choses qui font bip bip! , précise le maire.

Le 26e Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre est déjà confirmé, selon le président de l’événement

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin