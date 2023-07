Légère hausse d’achalandage au Festif! de Baie-Saint-Paul

Plus de 47 000 personnes se sont déplacées pour assister au 14e Festif! de Baie-Saint-Paul. Quatre jours de festivités qui n'ont pas manqué d'éclipser les inondations vécues par la région de Charlevoix en mai dernier.

En 14 ans, c'est vraiment ma plus belle édition , se réjouit le directeur général et artistique du Festif! de Baie-Saint-Paul, Clément Turgeon.

On a une hausse d'achalandage surtout dans les activités gratuites. Les billets ont tous été vendus comme d'habitude, mentionne M. Turgeon. On avait rajouté des nouveaux concepts, des spectacles dans des commerces, ça a super bien marché.

Ouvrir en mode plein écran Les gens étaient nombreux pour cette dernière journée du festival. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

L'événement n’a pas eu à jongler avec les caprices de la météo, contrairement au Festival d’été de Québec qui a dû annuler deux spectacles en raison des orages.

Les spectacles donnés par Daniel Bélanger, Les Trois Accords et Jean-Michel Blais font partie des faits saillants de 2023 , selon le directeur général.

Jean-Michel Blais c'est vraiment un des moments mémorables qu'on aura eus au quai. C'était un spectacle gratuit mais c'était vraiment plein, il y avait des gens sur les roches, dans l’eau, qui se baignaient en écoutant le show relate Clément Turgeon.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Michel Blais a charmé les festivaliers de Baie-Saint-Paul. Photo : Courtoisie : Samuel Gaudreault

Une édition spéciale

Pour plusieurs bénévoles et festivaliers du coin, le Festif! est venu apporter un peu de douceur après les inondations survenues à Baie-Saint-Paul.

Je pense que le Festif! a été d'une grande aide pour eux, croit la bénévole Mireille Martin. Il y a eu un gros esprit de solidarité.

Moi j'ai été chanceux ma famille personnelle n'a pas été touchée, mais il y a des amis qui ont été touchés, raconte Francis Tremblay, un festivalier rencontré dimanche lors de la dernière journée du festival. Finalement aujourd'hui on regarde par en avant et on a un beau Festif!. On s'amuse, la vie ça va vite, faut s'amuser.

Ouvrir en mode plein écran Safia Nolin, une habituée du Festif! a chanté aux aurores dimanche devant une foule de spectateurs. Photo : Ludovic BOQUEL

À peine terminé, les organisateurs songeaient déjà aux nouveautés qui souligneront le 15e anniversaire de l'événement, en juillet 2024.

Avec des informations de Valérie Cloutier