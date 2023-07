Un homme malvoyant collecte des fonds en traversant à la nage le détroit de Georgia

Scott Rees, 39 ans, devenu malvoyant à cause d'une maladie génétique, a réussi à retrouver un semblant de vie normale grâce à son chien guide. Il veut maintenant aider l'organisation qui les a introduits en traversant à la nage du détroit de Georgia afin de collecter des fonds.

La traversée de 30 kilomètres devrait lui prendre au moins 12 heures. Il a commencé tôt dimanche matin.

Nageur compétitif dans sa jeunesse, Scott Rees a commencé à perdre la vue à cause de la rétinite pigmentaire, une maladie génétique dégénérative de l'œil. Il a dû arrêter les compétitions, ainsi que beaucoup d'autres activités.

Avec l’aide de son chien Kaleb, à qui il a été jumelé il y a deux ans, il a toutefois pu en reprendre plusieurs. Par exemple, il peut maintenant marcher dans la rue à une vitesse normale sans entrer en collision avec des objets.

Comme c’est l’organisme Canadian Guide Dogs for the Blind, de chiens guides pour aveugles, qui lui fait rencontrer son nouveau compagnon Kaleb, Scott Rees souhaite désormais amasser des fonds afin que d’autres personnes puissent recevoir le même soutien qu'il a obtenu. Jusqu’à maintenant, il a collecté plus de 100 000 $.

L’organisme a eu un impact positif énorme dans ma vie, en me redonnant une mobilité et une indépendance. Je suis capable maintenant de me déplacer en ville, me rendre au travail, rencontrer des amis, m’entraîner, faire les choses que j’ai perdues à mesure que ma vue s’est détériorée.

Scott Rees a choisi la natation comme activité de collecte de fonds, car c'est l'une des activités qu'il a toujours pu continuer de pratiquer, malgré sa condition.

L’ami d’enfance de Scott Rees, Greg Wenger, suivra sa traversée en bateau, dans le détroit de Georgia, avec trois autres personnes. Le trajet part de Davis Bay, près de Sechelt, et aboutit à Nanaimo. Par moment, Greg Wenger nagera également avec son ami. Scott Rees pourra recevoir des indications de navigation directement à l'oreille, grâce à un casque d'écoute imperméable.

N'aimant pas beaucoup la mer, Kaleb, pour sa part, attendra son maître Scott Rees à Nanaimo aux côtés de sa femme.