La Saskatchewan se taille la part du lion aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2023

L’équipe de la Saskatchewan est l’équipe qui a remporté le plus de médailles, soit 175, aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2023.

Elle est suivie au classement par l’équipe de la Colombie-Britannique qui a remporté 161 médailles et l’équipe de l’Ontario qui a fini avec 127 médailles.

Plus de 5000 athlètes, entraîneurs et personnel de mission venant de 750 Premières Nations à travers le continent se sont réunis en Nouvelle-Écosse pour cet événement qui mélange culture et sport.

Parmi les médailles remportées, l’équipe de la Saskatchewan compte 51 en or, 63 en argent et 61 en bronze.

Il y a eu 10 Jeux autochtones de l'Amérique du Nord et nous avons remporté sept d’entre eux , affirme Mike Tanton, qui est le chef de mission pour l’équipe de la Saskatchewan.

On ne s’arrête pas là et nous continuerons à avoir le dessus , ajoute-t-il. Notre province peut en être fière, car ils ont tous contribué à rendre ceci possible.

Près de 430 athlètes faisant partie de la délégation saskatchewanaise et sont originaires de diverses communautés autochtones de la province.

Ils ont pris part à différentes compétitions sportives, incluant des sports autochtones traditionnels comme le canoë-kayak, le tir à l'arc et la crosse en enclos, ainsi que le soccer, le softball, le volleyball et la natation, entre autres.

En plus de représenter la Saskatchewan, ils ont représenté leurs communautés,leurs familles et c’est quelque chose que plusieurs de ces jeunes athlètes portent sur leurs épaules , affirme Mike Tanton.

Le moment phare de cet événement a été de voir la quantité de temps et d’énergie que nos athlètes y ont consacrés et que cela leur a permis d’être des vainqueurs.

La kayakiste réginoise de 15 ans Julianna Reimer-Marion a participé aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord cette année. Elle a appris qu’elle était d’origine métisse, il y a un an et demi.

Elle affirme que cette participation lui a permis de mieux connaître la culture autochtone.

La communauté est tellement grande et chaleureuse, ajoute Julianna Reimer-Marion. C’était tellement bien d’être [ au village culturel de Halifax], de voir les œuvres d’arts autochtones, leurs habits et la manière dont ils font des célébrations.

La jeune athlète a remporté une médaille et deux médailles de bronze dans des compétitions de kayak et se dit fière d’avoir pu faire partie de l’équipe de la Saskatchewan.

La clôture des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord et un concert qui étaient prévus vendredi ont été annulés à cause d’importants orages et de pluies diluviennes.

Avec les informations de Will McLernon