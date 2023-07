Quatre médailles en une journée pour l’Abitibi-Témiscamingue aux Jeux du Québec

L’Abitibi-Témiscamingue a connu une excellente première journée samedi lors de la 57e Finale des Jeux du Québec à Rimouski.

Les représentants de la région ont obtenu quatre médailles, en natation et en cyclisme.

En cyclisme sur route, l’Amossois Manuel Gauthier a remporté le bronze au sprint dans la catégorie U15 masculin alors que Frédérique Rondeau, elle aussi d’Amos, a décroché la troisième position lors de la finale féminine chez les U17.

Ouvrir en mode plein écran Manuel Gauthier et Frédérique Rondeau ont chacun remporté une médaille de bronze en cyclisme. Photo : Page Facebook : JDQ Abitibi-Témiscamingue

Dans la piscine, la Valdorienne Florence Pouliot a remporté la médaille d’argent au 100m dos tandis que Zahia Ouattara Rousseau, d’Amos, a récolté le bronze à l’épreuve du 50m style libre.

Ouvrir en mode plein écran Florence Pouliot et Zahia Ouattara Rousseau ont respectivement remporté une médaille d'argent et de bronze en natation lors de la première journée de la 57e Finale des Jeux du Québec. Photo : Page Facebook : JDQ Abitibi-Témiscamingue

Le chef de délégation pour l’Abitibi-Témiscamingue, Jérémy Grégoire, se réjouit de cette excellente récolte.

C’est vraiment une belle journée. On a eu pas mal plus de médailles qu’au jour 1 l’an dernier à Laval. Deux en natation, deux en cyclisme sur route. Quand même des disciplines dans lesquelles on avait des chances de médailles, on était au courant, mais on est très heureux de la récolte de médailles pour le premier jour , exprime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Une partie de la délégation de l'Abitibi-Témiscamingue lors de la 57e Finale des Jeux du Québec. Photo : Page Facebook : JDQ Abitibi-Témiscamingue

Les compétitions se poursuivent jusqu’au 29 juillet.

En tout, 177 athlètes de l’Abitibi-Témiscamingue prennent part à l’événement.