Un premier été pour la via ferrata de la Chute à Philomène

Après plusieurs années de travail sur le projet, la via ferrata sur le site de la Chute à Philomène, à Saint-Alexandre-des-Lacs, est ouverte depuis le 22 juin pour les visiteurs de la région.

La via ferrata est un parcours de 300 mètres d’une durée de deux heures qui mélange escalade de parois rocheuses et randonnée pédestre. Le circuit comprend un pont suspendu et une tyrolienne de 85 mètres.

Les participants portent casque et harnais en plus d’être attachés par des sangles tout au long du circuit.

La chute dévale une pente de 33 mètres de hauteur. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Bien que le site de la Chute à Philomène était accessible aux visiteurs gratuitement, cette nouvelle attraction offre un tout autre point de vue de la cascade matapédienne.

Avant ça, les personnes avaient l’habitude d’aller en dessous de la chute, de voir et de s’approcher de l’eau, mais maintenant on leur offre ce service d’escalader la paroi rocheuse et voir la chute de plus près , explique la cheffe guide, Éloise Choulot.

La vue qu’on a sur le parcours, c’est une image inédite!

Éloise Choulot est cheffe-guide à la via ferrata de la Chute à Philomène. Photo : Radio-Canada

L’attraction sera ouverte jusqu’à l’Action de grâce pour les personnes de 10 ans et plus.

Le maire Saint-Alexandre-des-Lacs, Nelson Pilote, espère que cette nouvelle offre touristique permettra de garder les touristes plus longtemps dans la région.

C’est une activité supplémentaire à faire en famille ou en groupe. Donc ça amène beaucoup quand même pour certains propriétaires de stations-service, de restaurants ou d’hôtellerie , fait-il valoir.

Nelson Pilote est maire de Saint-Alexandre-des-Lacs et président de la Coopérative de plein air de La Matapédia. Photo : Radio-Canada

Un investissement global de 630 000 $ a permis l’aménagement de la via ferrata.

Déjà avec un achalandage touristique sur le site de la chute, le maire a bon espoir que l’attraction attirera les visiteurs.

Si on pouvait avoir 4000 participants, ça serait extraordinaire. Ça rentrerait dans nos facteurs de rentabilité , avance Nelson Pilote.

Cette nouvelle offre touristique est le fruit d’une collaboration entre la Municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs et la Coopérative de plein air de La Matapédia.

L’organisme est déjà en train de revoir et de diversifier son offre pour s’adapter aux demandes de certains visiteurs.

Avant, on proposait uniquement le tour entier du parcours donc la passerelle, la paroi et la tyrolienne. Maintenant, à la demande de plusieurs clients, on a ouvert l’accès uniquement à la tyrolienne […] donc si les gens veulent faire seulement la tyrolienne, c’est possible , indique Éloise Choulot.

Un mois depuis l’ouverture officielle, il est encore trop tôt pour dresser un bilan. Mais Mme Choulot observe déjà une augmentation de la fréquentation.

Il fallait un peu de temps pour que le site et l’activité se fassent connaître, mais maintenant les gens sont de plus en plus curieux et on reçoit de plus en plus d’entrées et de touristes qui viennent, donc c’est très positif pour la suite , termine-t-elle.

Il y a 13 circuits de via ferrata au Québec et celle de La Matapédia est la dernière inaugurée.

Avec les informations d’Emma Guerrero Dufour