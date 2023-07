D’Edmonton à Cologne pour les jeux mondiaux des personnes de petite taille

Deux frères d’Edmonton représenteront l’Alberta aux 8e World Dwarf Games, une compétition mondiale pour les personnes de petite taille, à Cologne, en Allemagne, la semaine prochaine. Ils y voient une manière d’affirmer leurs capacités sportives, après avoir souvent été pris à l’écart des activités de groupe dans le passé.

C’est un honneur, je me sens comme faisant partie du monde , soutient Brandon Vanderlinden, 19 ans, qui participe à la compétition avec son frère jumeau Jared. Tous deux sont nés avec la maladie de Parrot, aussi appelée achondroplasie, qui entraîne une forme de nanisme.

Après avoir subi du harcèlement en grandissant et ayant souvent été mis à l’écart de groupes d’activités, Brandon estime que leur participation à cette compétition prouve qu’ils ont les capacités de tout faire comme tout le monde, même si ce sont des personnes de petite taille.

Nous montrons à ces intimidateurs qu’ils ont tort , soutient-il.

Brandon et Jared, aussi connus comme le duo de personnes de petite taille , prendront part aux compétitions de basketball, soccer et tennis de table pendant les jeux. On n’a pas vraiment l’occasion de faire ce genre de choses souvent, et je pense que ce sera une grosse partie de notre vie , soutient Jared.

Leurs deux grands frères, Joshua et Benjamin Vanderlinden, cofondateurs de la compagnie de production de vidéo Story First, produiront un documentaire sur leur participation pour immortaliser ce moment.

Publicité

Nous les avons vu passer au travers de difficultés auxquelles nous n’avons jamais été confrontés. Mais de voir comment leur participation à l’équipe Canada les a motivés et leur a donné un but, cela nous a donné envie de le partager au monde , a écrit Joshua Vanderlinden dans un courriel.

Tous les quatre ans, les World Dwarf Games rassemblent plus de 500 athlètes de plus de 20 pays pour participer aux compétitions sportives et sensibiliser la population au nanisme. La dernière compétition s’est déroulée en 2017, la suivante ayant été repoussée à cause de la pandémie de COVID-19.

Joshua Vanderlinden indique que ses deux frères sont les seuls à représenter l’Alberta dans la compétition, parmi les 50 Canadiens qui y prennent part cette année.

Avec les informations de Ishita Verma