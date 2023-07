Bobby Léger et Catherine Caya-Bissonnette sont en colère. Ils planifiaient de construire leur maison à Saint-Mathieu-du-Parc, mais un nouveau règlement de protection des milieux humides adopté par la municipalité les empêche de réaliser leur rêve.

La municipalité a adopté, au début du mois de juillet, un règlement temporaire interdisant l’émission d’un permis de construction à une distance d’au moins 50 m d’une ligne des hautes eaux ou d’un milieu humide cartographié.

Conséquence : l’entièreté du terrain du couple est maintenant considérée comme une zone inconstructible.

Le couple a ce projet dans les cartons depuis avril dernier. Tout était planifié pour débuter la construction au printemps 2024, mais ils doivent revoir leur plan. Il ne manquait que l’étude de sol pour pouvoir faire notre demande de permis de construction , se désole M. Léger.

Ouvrir en mode plein écran Depuis le 7 juillet dernier, la construction est interdite sur la totalité du terrain du couple. Photo : Radio-Canada / David Dufresne-Denis

On ne sait pas trop ce qui s'en vient pour l’avenir et le terrain. On a peur, un peu de colère aussi, on l’avoue. On a investi une bonne somme d’argent et c’est tout l’argent qu’on a , confie Mme Caya-Bissonnette.

Publicité

On n’a plus de sous pour acheter un terrain ailleurs. On se retrouve dans un cul-de-sac , ajoute son partenaire.

Un règlement difficile à justifier?

Pierre Bertrand, un ancien conseiller municipal à Saint-Mathieu-du-Parc et expert en développement durable, appuie la protection des milieux humides. Il croit cependant que l'interdiction qui vise à protéger l'habitat naturel de la tortue des bois touche une portion trop large du terrain.

Selon lui, la municipalité n’a pas de références pour justifier le 50 mètres. C'est difficile rationnellement que les gens comprennent puisqu'il n’y a pas de base à ça.

Des consultations citoyennes seront faites prochainement pour prendre le pouls de la population et établir éventuellement le règlement permanent.

Le règlement permanent pourra déterminer des zones où on pourra diminuer cette marge-là ou la maintenir dépendant des situations, mais vous comprendrez que la préoccupation à Saint-Mathieu-du-Parc pour l’ensemble de la population, c’est l’environnement , explique la conseillère municipale Diane Rivard.

L’objectif avec le règlement temporaire est d’analyser la biodiversité présente dans les milieux humides, dont la tortue des bois, qui est désignée comme une espèce vulnérable, au Québec.

Prêts à s’adapter

Ironiquement, Bobby Léger et Catherine Caya-Bissonnette se disent d’accord avec le règlement, mais la vision du conseil municipal pourrait leur faire perdre 87 000 $.

Ils souhaitent moins de mur-à-mur. On espère juste qu’il y ait plus de cas par cas. On n'a pas de problème non plus à ce que ce soit un règlement qui demande une construction adaptée [comme sur pilotis] , mentionne Mme Caya-Bissonnette.

Avec les informations de Kassandra Lebel et d’Eugenie Larente