Des essais de véhicules électriques au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La région accueille une tournée de promotion de l'électrification des transports qui est chapeautée par l'organisme Équiterre. Les conducteurs peuvent en profiter pour essayer des véhicules électriques.

D'ici dimanche prochain, des tests sont successivement prévus à Saguenay, à Alma, à Dolbeau-Mistassini, à Saint-Félicien et à Roberval. Les essais sont organisés par l'Association des véhicules électriques du Québec et par le Conseil régional de l'environnement et du développement durable (CREDD) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour le CREDD , ce genre d’événement sert à promouvoir le véhicule électrique, notamment pour des raisons environnementales. Dans les dernières semaines, on a vu plusieurs événements climatiques qui ont fait en sorte qu’on voit les conséquences du réchauffement climatique, a expliqué le chargé de projet au CREDD , Luc Chiasson. Veut, veut pas, lorsqu’on utilise un véhicule conventionnel, ça produit des gaz à effet de serre.

Ouvrir en mode plein écran Le chargé de projet au CREDD, Luc Chiasson, explique que ces essais servent également à démystifier les véhicules électriques. Photo : Radio-Canada

Le chargé de projet explique que ces essais servent également à démystifier les véhicules électriques. Lorsqu’on dit : "on n’est pas capable de traverser le parc des Laurentides", ce n’est pas vrai, a-t-il assuré. Avec l’autonomie qu’on a actuellement, les véhicules, on est capable très bien de traverser le parc, sans problème.

De nombreux avantages

Actuellement, environ 3800 véhicules électriques parcourent les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon le CREDD . L’Association des véhicules électriques du Québec se donne comme mission de faire découvrir ce type de transport aux Québécois.

La voiture électrique, c’est très intéressant parce que, de un, c’est pas juste écologique, c’est aussi le fun à conduire, a indiqué le directeur général de l’organisme, Marc Neiderer. Il y a beaucoup d’avantages. La voiture va durer plus longtemps, va user moins vite qu’une voiture à essence. Et, il y a quand même une économie considérable par rapport à l’essence qu’on n’a pas à acheter.

Pour connaître l'horaire exact des tests, il suffit de visiter le site Internet du CREDD (Nouvelle fenêtre). La tournée a commencé dimanche et se terminera le 30 juillet.

Selon les informations d’Alexis Desnoyers Muckle