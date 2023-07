Une opération policière est en cours à Hunter River à l'Île-du-Prince-Édouard. Une personne barricadée dans une boulangerie serait possiblement armée.

Par mesure préventive, les forces de l’ordre demandent aux résidents de Hunter River de rester chez eux jusqu’à nouvel ordre.

La boulangerie By The River est située au 4327 de la route 13. La GRC dit avoir évacué la boulangerie et les appartements et qu'elle essaie de communiquer avec la personne.

Les automobilistes et les piétons doivent éviter le secteur, indique la GRC .

Des restrictions de circulation et des déviations sont également en vigueur dans la zone.