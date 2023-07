Le salaire minimum qu’il vous faut pour louer un appartement décent à Gatineau et à Ottawa

Selon une récente étude réalisée par le Centre canadien de politiques alternatives, il est actuellement impossible de s’offrir un appartement d’une chambre lorsqu’on gagne le salaire minimum, autant à Gatineau qu’à Ottawa.

En octobre 2022, le salaire minimum à Gatineau était à 14,25 $. Or, il fallait gagnait au moins 18,43 $ pour louer un appartement avec une seule chambre. Et il fallait en gagner 24,41 $ pour être en mesure de louer un logement avec deux chambres.

Des données qui font de Gatineau la ville la plus onéreuse du Québec en termes de logement, et la 18e ville la plus chère du Canada, selon le le Centre canadien de politiques alternatives -un groupe de réflexion indépendant au Canada composé des experts dans différents domaines .

L’écart est encore plus important du côté d’Ottawa [5e place au Canada]. Alors que le salaire minimum est à 15,50 $ , il faut au moins 26,68 $ de l’heure pour louer un logement avec une chambre. Et 32,37 $ de l’heure pour un logement de deux chambres.

Selon l’étude, même deux travailleurs à temps plein au salaire minimum ne peuvent pas s’offrir un logement de deux chambres à Ottawa sans dépenser plus de 30 % de leur revenu combiné pour se loger.

Une situation qui pourrait accroître la pauvreté, martèlent les auteurs de l'étude.

L’écart entre le loyer et le salaire minimum est tel que, dans la plupart des villes canadiennes, les salariés au salaire minimum sont extrêmement peu susceptibles d’échapper aux besoins impérieux de logement. Ils dépensent probablement trop en loyer, vivent dans des logements trop petits ou, dans de nombreux cas, les deux , indique-t-on.

Il s’agit d’une réalité qui touche plusieurs grandes villes canadiennes même si les loyers sont à certains endroits parmi les moins chers au pays comme au Saguenay et à Trois-Rivières.

Vancouver demeure, néanmoins, la ville où il est plus difficile de louer un appartement décent avec un salaire minimum. Suivi de près par Toronto.

Salaire locatif, selon la ville du plus élevé au plus bas pour les unes et deux chambres Villes canadiennes Classement au Canada Salaire minimum/h en octobre 2022 Prix/h d'un appartement une chambre Prix/h d'un appartement deux chambres Vancouver 1 15,65$ 32,36$ 42,60$ Toronto 2 15,50$ 33,62$ 40,03$ Ottawa 5 15,50$ 26,68$ 32,37$ Gatineau 18 14,25$ 18,43$ 24,41$ Montréal 33 14,25$ 18$ 20,30$ Québec 34 14,25$ 16,77$ 18,99$ Trois-Rivières 36 14,25$ 10,87$ 13,79$ Saguenay 37 14,25$ 10,44$ 13,69$ Source : Rentals.ca et le Centre canadien de politiques alternatives

Plusieurs causes à l'origine

Il ne faut pas, seulement, attribuer la rareté au logement abordable à la théorie de l’offre et la demande, prévient le rapport.

Il faut également prendre en compte les politiques de suppression des salaires, la faible offre de logements locatifs et le fait que les marchés locatifs sont mal réglementés [les propriétaires] privilégient le profit sur la sécurité du logement et utilisent le logement locatif comme une classe d’actifs , ajoute le rapport.

En d’autres termes, le gâchis dans lequel nous nous trouvons est dû aux patrons qui maintiennent les salaires bas, avec l’aide des gouvernements provinciaux qui fixent le salaire minimum et des gouvernements fédéraux qui contrôlent la politique monétaire , fait valoir l’étude.

Cela est également dû à l’échec collectif des gouvernements à construire, financer et acquérir les bons types de logements locatifs, qui est aggravé par les propriétaires qui utilisent leur influence politique pour affaiblir les réglementations du marché locatif, leur permettant d’augmenter les loyers et les marges bénéficiaires.

