Malgré plusieurs pénalités, les Lions viennent à bout des Roughriders 19-9

Au cours d'un match où les deux équipes ont offert du jeu peu inspiré en attaque et écopé de plusieurs pénalités, les Lions de la Colombie-Britannique ont signé une victoire de 19-9 contre les Roughriders de la Saskatchewan samedi soir au B.C. Place.

Dane Evans, le quart substitut des Lions (5-1), a lancé une passe de touché et a été victime d'une interception. Il a terminé sa soirée de travail avec 16 passes complétées en 25 tentatives.

Il a été dépêché dans la mêlée après que Vernon Adams fils eut quitté la rencontre après avoir été plaqué derrière sa ligne de mêlée par Pete Robertson au premier quart.

Chez les Roughriders (3-3), le quart Mason Fine a conclu la rencontre avec 32 passes réussies en 41 tentatives, mais deux interceptions.

Aucune des deux équipes ne s'est montrée dominante en attaque. Les Roughriders ont été supérieurs aux Lions avec des gains totaux de 283 verges, comparativement à 231 verges pour leurs adversaires.

Les punitions et les interceptions ont ralenti de nombreuses tentatives de faire avancer le ballon avec succès. Les Lions ont écopé de sept punitions pour 66 verges et les Roughriders, six pour un total de 56 verges.

Les Lions menaient 7-3 après la première demie grâce à une passe de touché de 27 verges de de Dane Evans à Alexander Hollins au premier quart.

Ils ont entamé le dernier quart avec une avance de 10-6.

Sean Whyte a réussi ses quatre tentatives de placement pour les Lions, dont une de 42 verges.

Les neuf points des Roughriders ont été le résultat de trois placements de Brett Lauther, dont un de 44 verges.

Les Roughriders disputeront leur prochain match contre les Argonauts de Toronto (5-0) le 29 juillet dans un duel qui aura lieu à Halifax. De leur côté, les Lions rendront visite, le même jour, aux Elks d'Edmonton (0-7).

Avec les informations de La Presse canadienne