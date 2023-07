Visé par une action judiciaire menée par la Ville de Lac-Delage, le centre de vélo de montagne Empire 47 soulève les passions depuis jeudi. Alors que certains se mobilisent pour témoigner leur appui à l’organisation, d’autres se rangent du côté de la Ville et voient d’un bon œil la pression exercée sur le centre pour qu’il régularise sa situation.

S'adressant à la Cour supérieure, la Ville compte mettre un terme aux usages dérogatoires dont bénéficie le centre depuis le début de ses activités, il y a près de 10 ans.

Sont entre autres évoqués les impacts environnementaux engendrés par les activités du centre de vélo de montagne et leur caractère prétendument nuisible à la sécurité dans la ville.

Lancée vendredi par Jean-Philippe Villemaire, la pétition « Je soutiens EMPIRE 47. » avait dépassé le cap des 3 200 signataires, dimanche après-midi.

Le centre de vélo de montagne Empire 47.

Le libellé de la pétition plaide notamment en faveur de plus de compromis et plus d'éducation auprès des utilisateurs du site . Des réaménagements sont possiblement à considérer, mais la voie légale et même d'envisager la fermeture du site ne sont pas des avenues acceptables pour la grande majorité de la population , poursuit le texte.

Nous supportons Empire 47 et nous demandons à la Ville du Lac-Delage de faire marche arrière avec son recours en Cour supérieure, de s'asseoir avec les responsables d'Empire 47 et les acteurs locaux afin de trouver un terrain d'entente pour la poursuite des activités et du développement d'Empire 47.

La possible fermeture d'Empire 47, une aberration

Jean-Philippe Villemaire, instigateur de la pétition, dit avoir été « touché personnellement » par la perspective de voir le centre mettre fin à ses activités.

En mettant la pétition en ligne, M. Villemaire souhaitait ainsi s'assurer qu'une contrepartie puisse s'exprimer sur le sujet .

Jean-Philippe Villemaire, instigateur de la pétition « Je soutiens EMPIRE 47. », dit avoir été touché personnellement par la perspective de voir le centre mettre fin à ses activités.

Pour moi, c'est un attrait majeur pour la région , un endroit qui contribue à la vitalité sociale du secteur, lance celui qui réside à Stoneham depuis bientôt 20 ans.

Qualifiant Empire 47 de joyau extraordinaire , M. Villemaire ajoute que c’est ce qui fait que la région est aussi bonne et belle à vivre .

C’est un endroit où les gens peuvent pratiquer du sport, passer du temps ensemble, se ressourcer. De vouloir mettre fin à ça, pour moi, c’était bouleversant.

À ses yeux, beaucoup d’éléments sont déjà en place pour essayer de mitiger les désagréments – qui existent , convient-il – par rapport à la fréquentation du site.

Empire 47 est ouvert aux adeptes de vélo, autant en été qu'en hiver.

Pour lui, la fermeture complète du site serait une aberration .

On ne peut pas se fermer les yeux et se dire que ça va passer sans prendre action , croit-il. C'est exactement ce que j'ai fait pour m'assurer que ça ne va pas plus loin.

M. Villemaire note, entre autres mesures d'atténuation, les stationnements alternatifs, situés à 1,5 km de la ville et destinés aux gens seuls ou à deux.

Une option mise en place par le comité de développement durable pour Empire 47 et qui permet de laisser en priorité les espaces plus près du site aux familles et aux groupes.

Alexandre Normand, initiateur du comité de développement durable pour Empire 47.

Initié par Alexandre Normand, ledit comité vient vraiment d'une volonté citoyenne de résoudre le litige actuellement en cours, dit ce dernier. La poursuite, pour nous, elle peut juste amener du négatif dans la communauté.

Ce qu'on veut, c'est trouver des solutions qui sont pérennes. On veut que toutes les parties prenantes se parlent.

Une attractivité manifeste

Rosalie Boivin et Sébastien Dourlet ont décidé de s’installer à Lac-Delage il y a un peu plus d’un an.

Ce qui les a incités à s’établir dans le coin? La présence d’Empire 47. On venait souvent ici faire du vélo et on est tombé en amour avec la région , affirme M. Dourlet.

Rosalie Boivin et Sébastien Dourlet ont décidé de s'installer à Lac-Delage il y a un peu plus d'un an.

On a un super beau terrain de jeu dans notre cour arrière , ajoute Mme Boivin. C’est sûr que ça, on l’apprécie énormément. Ç’a beaucoup penché dans la balance pour le choix d’où on allait s’installer.

Un centre qui porte préjudice aux habitants

Les gens qui viennent faire du vélo prennent beaucoup de place, au sens propre comme au sens figuré! lance Élisabeth Mathieu, résidente de Lac-Delage.

Celle qui est propriétaire de l’établissement d’hébergement La Petite Hermine B&B est d’avis que la présence d’Empire 47 porte davantage préjudice aux habitants [...] que l’inverse .

Elle évoque une surpopulation du village durant les fins de semaine, durant les vacances, durant les jours fériés , accompagnée d’un afflux de voitures et de vélos dans le secteur.

Élisabeth Mathieu, résidente de Lac-Delage.

Souhaite-t-elle qu’Empire 47 ferme? Non, mais il faudrait avant tout que les gens comprennent qu’il y a des règles à respecter .

Selon sa compréhension, le centre ne respecte pas les autorisations, c’est ça, le problème .

Elle croit que, par gentillesse , le maire Guy Rochette a laissé faire, et là, on est à un point presque de non-retour .

Mme Mathieu souhaite maintenant que les parties trouvent un terrain d’entente.

Avec des informations de Louis-Philippe Arsenault