2 morts et 1 blessé grave lors d’une série de fusillades dans la région de Toronto

Trois fusillades ont eu lieu dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche dans le grand Toronto, faisant deux morts et un blessé. La police poursuit ses enquêtes.

La première fusillade a eu lieu vers 21 h 15 samedi soir à l’intersection des rues Williams Parkway et James Potter Road à Brampton, au nord-ouest de Toronto. Un homme atteint par balles a été transporté à l’hôpital où il a succombé à ses blessures, selon la police régionale de Peel.

Environ deux heures plus tard, plusieurs coups de feu ont été entendus près de l’intersection de la rue Jane et de la promenade Shoreham dans le quartier Jane et Finch dans le nord de Toronto. La victime a été transportée à l’hôpital avec des blessures mettant sa vie en péril.

Finalement, vers 3 h 30 dimanche matin, des coups de feu ont retenti à l’angle des avenues Carlaw et Danforth dans l'est de la métropole. Transportée à l'hôpital, la victime, un homme, n'a pas survécu à ses blessures.

Rien n'indique que ces trois fusillades aient un lien entre elles.

Cette dernière fusillade s'est produite à moins d'un pâté de maisons du parc Withrow, où une commémoration avait lieu quelques heures auparavant pour le cinquième anniversaire d'une fusillade de masse dans le même quartier, qui a tué deux personnes et en a blessé 13 autres.

Ouvrir en mode plein écran La victime a été transportée à l'hôpital en état d'urgence absolue. Elle y a succombé à ses blessures. Photo : CBC/David Hill

Un homme avait ouvert le feu sur des passants et des clients de restaurants sur l’avenue située dans le quartier grec de Toronto. La fusillade avait coûté la vie à Julianna Kozis, 10 ans, et Reese Fallon, 18 ans, et fait 13 blessés.

À lire aussi : Les fusillades sont en baisse à Toronto cette année

Selon la dernière mise à jour des statistiques du service de police de Toronto, 158 fusillades ont eu lieu dans la Ville Reine du 1er janvier au 16 juillet, soit une baisse de 28,5 % par rapport à la même date l'année dernière.