Un document interne du ministère de l'Immigration revenant sur la gestion parfois problématique de la 24e Conférence internationale sur le sida de l’année dernière suggère de créer une nouvelle équipe dédiée spécifiquement aux événements spéciaux.

Des documents obtenus par La Presse canadienne illustrent la difficulté qu’a eu Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à collaborer avec l'International AIDS Society (Société internationale sur le sida) en vue de la 24e Conférence internationale sur le sida de l’année dernière. Les deux organisations souhaitaient éviter un refus massif de visa.

En marge de la conférence, en juillet dernier, des dizaines de délégués provenant d’Afrique ont vu leur demande de visa rejetée ou sans réponse. Certains ont ouvertement dénoncé la situation qu’ils considèrent comme étant du racisme, jugeant que des rencontres internationales ne devraient pas se tenir au Canada.

De nombreux invités à la conférence ont par ailleurs demandé un statut d’asile au Canada. Plus d’un invité sur six ayant obtenu un visa canadien aurait fait une telle demande, selon ce qu'avait appris Radio-Canada.

Immigration Canada jette le blâme sur les organisateurs

Le document interne des services d’immigration du Canada date de novembre dernier et souligne le besoin d’avoir une meilleure coordination des événements de haut niveau, de s’assurer que les partenaires s’impliquent en amont et qu’ils restent en contact constant, continu et détaillé.

Ce même document révèle qu’il y a eu des lacunes à l’intérieur même des services d’immigration, dont un problème technique ayant empêché certains participants de pouvoir inclure le code de l’événement dans leur application ce qui leur aurait permis de mieux être catégorisés par les autorités.

Toutefois, le document jette principalement le blâme sur les organisateurs de la conférence, basés à Genève.

Six semaines avant l’événement, les organisateurs auraient fourni une liste de 6609 participants, mais n’auraient pas inclus des informations cruciales à l’identification des demandes de visa, comme les dates de naissance et les numéros de demande.

Deux semaines plus tard, les services d’immigration ont demandé une liste prioritaire (« VIP »). Les organisateurs ont fourni une liste de 4200 noms, pour finalement réduire la liste un peu plus tard à 150 personnes.

Les organisateurs ont continuellement remis en question nos refus, demandant des informations spécifiques au cas par cas.

Des fonctionnaires ont commencé à faire des suivis sur des cas individuels. Pendant ce temps, les services d’immigration ont continué à recevoir des demandes de visa à l’aube de l’événement, et ce, malgré leur exigence de ne pas recevoir des demandes de visa moins de deux semaines avant la conférence.

De manière générale, les équipes du ministère de l’Immigration étaient surchargées par l’augmentation d’événements spéciaux et par une variété d’autres priorités en cours , toujours selon le document. Il est donc suggéré de créer une nouvelle équipe dédiée spécifiquement aux événements spéciaux.

Les services d’immigration ont promis, en vue de la situation, d’insister davantage dans le futur que les organisateurs d’événements fournissent une liste d'invités plus complète.

De nombreuses demandes d'asile

Les documents obtenus grâce aux lois d’accès à l’information montrent que 1020 des demandes de visa effectuées en vue de la 24e Conférence internationale sur le sida ont été rejetées, ce qui représente environ 36 %. Une demande de visa sur 10 n'a pas été traitée avant la fin de l’événement.

En vue du sommet, le Canada a émis 1638 visas. Les données officielles indiquent que 251 de ces personnes auraient demandé l’asile au Canada une fois arrivé au pays, soit environ 15 % d'entre elles. Radio-Canada estime que c’est plutôt près de 300 demandes d’asile qui ont été faites. Ces demandes seraient encore en cours d’évaluation à l’heure actuelle.

Ouvrir en mode plein écran La Conférence internationale sur le sida a eu lieu à Montréal du 29 juillet au 2 août 2022. Photo : (Paul Chiasson/The Canadian Press)

Au moins 123 de ces personnes proviennent de l’Ouganda, où les lois criminelles contre l’homosexualité sont parmi les plus strictes au monde. Cinquante huit personnes venant du Kenya ont aussi fait une demande et 26 du Nigéria.

Robert Blanshay, avocat en immigration à Toronto, affirme qu’assister à une conférence ou à un événement sportif au Canada est un des seuls moyens pour des individus de pouvoir faire une demande d’asile de manière sécuritaire.

Robert Blanshay se dit pas du tout surpris par ces données, ajoutant que, parfois, l’idée de faire une demande d’asile ne survient qu’une fois rendu au Canada ou en voyant d’autres personnes le faire.

Tant mieux pour eux. Si cela est leur seul moyen de pouvoir faire une demande d’asile dans un pays, ainsi soit-il.

L’avocat croit que le Canada ne rend pas la vie facile aux personnes qui font une demande d'asile ou de visa pour des raisons légitimes.

Ces dernières sont souvent rejetées si un demandeur n’arrive pas à prouver qu’il a suffisamment de raisons de rester dans son pays de résidence, comme un emploi stable, des économies et de la famille.

Toujours en lien avec la conférence, Ottawa aurait rejeté 83,5 % des demandes de visa du Népal, 55,8 % du Nigéria, 53,6 % du Pakistan et plus de 40 % du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de l’Éthiopie et du Ghana.

D'autres événements affectés

Cette controverse fait suite à de nombreux incidents similaires ayant eu lieu lors de sommets internationaux au Canada dans les dernières années. Des demandes de visa ont été rejetées, malgré le fait que le demandeur ait reçu une invitation par une lettre avec un en-tête du gouvernement canadien.

La Conférence de l' ONU sur la biodiversité, ayant eu lieu à Montréal en décembre dernier, a par exemple créé des remous au niveau des visas.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux incidents similaires ont eu lieu lors de sommets internationaux au Canada, comme la COP15. Photo : Jaela Bernstien/CBC

Des centaines de délégués de pays « en développement » se sont plaints de ne pas avoir pu participer à la rencontre parce que leur visa a été rejeté ou était bloqué à une mission canadienne à l’étranger.

En vue de l’événement, le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, avait indiqué qu’il avait demandé aux fonctionnaires à l’immigration de déroger à certains critères habituels, comme le degré de possibilité du demandeur de retourner chez lui ou la capacité du demandeur à subvenir à ses besoins lors de son séjour, puisque plusieurs délégués avaient leurs dépenses payées.

Des données internes montrent que 751 des 4167 demandes de visa, soit 18 % des demandes, n’ont pas été traitées à temps pour la conférence. Des demandes traitées, 77 % ont été acceptées et 2,9 % ont été rejetées.

Les données n’indiquent pas s’il y a eu des demandes d’asile après la conférence.

Avec les informations de La Presse canadienne