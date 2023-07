Jeux du Québec : l’histoire d’amour de Roland Pelletier et Carole Massé

Pour bien des athlètes, les Jeux du Québec signifient persévérance, performance et dépassement de soi. Pour un certain couple, c’est plutôt l’occasion de retourner là où leur histoire d’amour a commencé il y a plus de 50 ans.

Roland Pelletier et Carole Massé se sont rencontrés pour la première fois en 1971 à l’occasion de la toute première Finale des Jeux du Québec d'été, à Rivière-du-Loup.

Ouvrir en mode plein écran Le couple travaillait pour l'organisation et comptabilisait les résultats lors des premiers Jeux du Québec en 1971. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Carole Massé soutient que leur chemin s’est croisé alors qu’ils travaillaient tous les deux pour l’organisation des Jeux. À la fin de ce grand rassemblement sportif, les deux jeunes adultes sont toutefois retournés à leur emploi respectif sans avoir officialisé leur amour.

Quelques mois après, j'ai remarqué que Roland fréquentait davantage le conseil des loisirs, l’endroit où je travaillais. Il venait voir quelqu'un. Finalement, ce n'était pas quelqu'un [d'autre] qu'il voulait rencontrer, c'était moi! , se rappelle Mme Massé.

C'est là que ça a commencé et on ne s'est jamais laissés depuis ce temps-là!

Un peu plus de 50 ans après leur rencontre, ils assistent de nouveau aux Jeux du Québec, mais, cette fois, pour encourager leur petit-fils, Marc-Olivier. Ce dernier fait partie de l'équipe de baseball de l'Est-du-Québec.

Roland Pelletier affirme que le hasard fait bien les choses au sein de sa famille.

Lorsque Marc-Olivier a été choisi pour son équipe les Riverains de Rimouski, le premier chandail qu'on lui a offert, un pur hasard, c'est le numéro 74 et c'est l'année de notre mariage. Le deuxième chandail qu’il a eu, alors qu’il était plus grand, c'est le numéro 71, l'année des Jeux du Québec , s'exclame-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Marc-Olivier fait parti de l'équipe de baseball de l'Est-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Emie Bélanger

Lors du premier match de l'équipe de l'Est-du-Québec, samedi, Marc-Olivier jouait sous les applaudissements de sa famille qui lui a transmis l'amour du sport à un très jeune âge.

À deux ans et demi j'étais sur le terrain de baseball. Je pense que j'ai commencé à lancer une balle à un an. Mes grands-parents viennent me voir souvent et mon père m'a beaucoup entraîné , raconte le jeune homme.

Pour ses grands-parents, voir Marc-Olivier s’épanouir dans son sport est un véritable plaisir. C'est une fierté, je suis certaine qu'il va continuer aussi , croit sa grand-mère.

Il est bon un petit peu partout, mais le plus important, c'est qu'il ait du plaisir avec ses amis sur le terrain , ajoute Roland Pelletier.

La Finale des Jeux du Québec demeure donc un événement d’une grande importance pour cette famille du Bas-Saint-Laurent.

D’après le reportage d'Emie Bélanger