Rouyn-Noranda souhaite passer aux minibus pour bonifier son offre de transport

La Ville de Rouyn-Noranda passe de la parole aux actes afin d’améliorer son service de transport en commun.

Après un processus de consultations citoyennes effectué en 2021, la Ville a lancé le 10 juillet dernier un appel d’offres pour un nouveau contrat de service de transport collectif.

Lors de l’annonce de la mise en place de la gratuité du transport en commun en février dernier, la mairesse Diane Dallaire affirmait que la Ville travaillait déjà sur des scénarios visant à rendre le service plus efficace.

La Ville souhaite réduire la taille de ses autobus pour améliorer son offre de services. (Photo d'archives)

Depuis le 1er mai, il est possible d’utiliser le transport collectif et le transport adapté gratuitement à Rouyn-Noranda, mais plusieurs utilisateurs jugent que des optimisations sont nécessaires pour que le service devienne plus attrayant.

Plusieurs des éléments figurant dans l’appel d’offres sont issus de demandes formulées lors des consultations citoyennes. Parmi eux, des changements aux parcours, aux horaires et une nouvelle flotte d’autobus.

La Ville demande ainsi aux entreprises soumissionnaires de fonctionner avec quatre minibus plutôt qu’avec deux grands autobus, comme c’est le cas actuellement.

Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda (Photo d'archives)

Présentement, nos parcours sont en boucle, et les gens disent que ça prend un certain temps… Ce qu’on veut, c’est vraiment améliorer la rapidité et la desserte à certains moments précis. On veut aussi étendre l’offre la fin de semaine et les jours fériés. On veut aller plus loin et je pense que les petits autobus vont nous permettre de répondre à la demande , affirme la mairesse Diane Dallaire.

Parmi les éléments demandés aux entreprises soumissionnaires figurent aussi la desserte des quartiers de Granada et d’Évain, de même que l’amélioration de l’offre de service dans certains secteurs plus achalandés tels que le centre-ville, le quartier de l’Université et le secteur de l’hôpital.