Chaleur à Calgary : des travailleurs de proximité en alerte maximale

Alors que les températures à Calgary devraient atteindre près de 29 degrés Celsius ce week-end, certains travailleurs de proximité craignent que la crise des surdoses ne rende la chaleur accablante encore plus dangereuse pour des Albertains vulnérables.

Des travailleurs de proximité prennent des mesures supplémentaires pour s'assurer que les personnes sans abri et celles ayant des dépendances soient protégées. Au Drop-In Centre, le personnel surveille déjà les effets négatifs de la chaleur.

Nous surveillons vraiment des choses comme l'épuisement par la chaleur, la déshydratation et les coups de soleil extrêmes; nous fournirons donc aux gens de petits paquets de crème solaire , a expliqué Kevin Webb, directeur du logement d'urgence au Drop-In Centre.

De l'eau supplémentaire est également disponible à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, a-t-il ajouté. Les gens sont encouragés à entrer dans des endroits où il y a de l'air conditionné. Nous avons notre clinique d'infirmières ainsi qu'un certain nombre de professionnels de la santé autour du bâtiment qui peuvent aider à identifier des choses comme un coup de chaleur , a déclaré Kevin Webb.

Cette vague de chaleur survient à un moment où l'Alberta enregistre des décès record dus aux opioïdes. Le Dr Monty Ghosh, spécialiste des dépendances et professeur adjoint à l'Université de Calgary, s’inquiète d’une exacerbation de ces chiffres non seulement par la consommation de substances elles-mêmes et par la toxicité de l'approvisionnement, mais aussi par ce stress supplémentaire lié à la chaleur et à l'exposition aux éléments extérieurs .

Ce type d'intersection entre la consommation de substances et l'itinérance, ainsi que le stress supplémentaire de la chaleur, peut aggraver leur situation globale et entraîner davantage de décès. Nous devons donc être extrêmement prudents avec cette population.

Prendre soin les uns des autres

Certaines des dernières drogues à entrer dans l'approvisionnement augmentent également le niveau de danger. Selon le Dr Monty Ghosh, la xylazine, par exemple, rend plus difficile le refroidissement du corps. Les benzodiazépines laissent aussi les gens plus endormis et moins capables de se protéger de la chaleur.

Non seulement les choses étaient plus fraîches il y a environ 10 ans, mais la toxicité de l'approvisionnement en drogues était beaucoup plus prévisible [...] C'est une sorte de tempête parfaite, un mauvais scénario, qui peut simplement s'aggraver à cause de la chaleur.

Selon lui, des stations de refroidissement peuvent aider, et le docteur encourage les Albertains à rester vigilants et à prendre soin les uns des autres.

Montrez-leur que vous vous souciez d'eux, donnez-leur une bouteille d'eau supplémentaire si vous en avez une avec vous [...] Une chose que chacun peut faire est de leur montrer de la compassion. [Cela] fait souvent une énorme différence dans leur monde.

Avec les informations de Jennifer Lee