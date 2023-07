L'importante quantité de pluie des dernières semaines fait tomber à l'eau les plans de plusieurs vacanciers rencontrés aux abords du lac Massawippi.

Charles Rouillard et Jessy Stratford pensaient bien profiter de leur fin de semaine pour pêcher sur le lac. Mais une mauvaise surprise les attendait à leur arrivée : la rampe de mise à l’eau est inaccessible en raison du niveau du lac.

Ma fin de semaine, ce sont mes petites vacances, c'est pour ça que j'en profite pour aller à la pêche , explique Charles Rouillard.

C'est du jamais-vu pour son partenaire de pêche. Je pêche depuis que j'ai genre 5 ans. Je ne me suis jamais fait dire : "Tu ne peux pas aller sur le lac parce que c'est inondé! , expose-t-il.

Heureusement, les coéquipiers se sont rapidement trouvé un plan b. On va aller partir le barbecue, et on va faire quelque chose d'autre , assure Charles.

On a des plans B, ne t'inquiète pas. Plan B, C, D, E...

Ouvrir en mode plein écran Jean-Philippe Baron est le président des Quatre Lacs Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

L'accumulation d'eau a aussi un impact sur le nombre d’embarcations louées chez Location des Quatre Lacs, qui maintient tout de même ses activités. Je vous dirais que depuis une semaine on a dû annuler ou reporter au-delà d'une cinquantaine de réservations , met de l'avant le président, Jean-Philippe Baron.

On a continué à opérer nos services, par contre, c'est sûr qu'au niveau de la navigation, on demande aux clients de respecter les limites de vitesse, de rester au centre du lac pour limiter le plus possible les vagues , prévient-il.

À North Hatley, le personnel du restaurant Pilsen est habitué à travailler malgré les inondations. Cependant, moins de bateaux y accostent pour manger et le temps est maussade, indique la gérante du restaurant, Nancy Martin.

Mais bon an mal an, les soirées sont quand même vraiment bonnes, c'est plus l'après-midi qu'on sent un petit ralenti, dû aux pluies , observe la gérante.

Moins de bateaux, moins de motos, moins de vélos. L'impact qu'on ressent, j'imagine que c'est plus relié à la pluie, la température, les prévisions météorologiques.

L’industrie du tourisme vit tout de même d'optimisme. Les clients sont compréhensifs, mentionne Jean-Philippe Baron. On espère aussi, avec le début des vacances de la construction que Dame-Nature va être de notre côté et va nous ramener le soleil pour permettre aux gens de profiter de leurs vacances , souhaite-t-il.

Nancy Martin a elle aussi de l'espoir. Quelques jours de soleil sont prévus cette semaine.

Avec les informations de Pierrick Pichette