Cérémonie pour la pompière décédée en C.-B. : « Devyn aimait nager sous le soleil d’été »

Sa famille, ses amis et ses collègues ont rendu hommage à Devyn Gale, cette jeune pompière de 19 ans qui a été tuée alors qu'elle luttait contre un feu de forêt, le 13 juillet, près de Revelstoke, en Colombie-Britannique. « Où que tu sois Dev, j'espère que tu peux sentir l'amour, j'espère que tu peux voir tous les cœurs que tu as touchés », a déclaré son frère.

Samedi, des centaines de personnes ont longé les rues de Revelstoke tandis qu'une garde d'honneur composée de membres des services de lutte contre les feux de forêt de Kamloops et de Kelowna menait le cortège.

Le frère et la sœur de Devyn Gale, Nolan et Kayln, qui sont également pompiers, ont prononcé des discours émouvants. Devyn était une sœur extraordinaire, elle était gentille, attentionnée et aimante , a déclaré Nolan Gale, qui travaillait aux côtés de sa sœur lorsqu'elle s’est retrouvée coincée sous l'arbre. Il a expliqué qu'il l'avait aidée à la sortir de là.

Je suis reconnaissant parce que cela m'a permis de passer quelques minutes de plus avec toi , a-t-il déclaré en pleurant.

Ouvrir en mode plein écran Des membres du BC Wildfire Service marchent en souvenir de leur collègue Devyn Gale, décédée alors qu'elle combattait un feu de forêt. Photo : Radio-Canada / Tom Popyk

Dans le gymnase de l'école secondaire où s'est déroulée la cérémonie, un grand portrait de Devyn Gale souriante dans son uniforme de BC Wildfire, le service de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique, était affiché sur l'estrade.

La Gale-Force

Les membres de BC Wildfire présents à la cérémonie ont expliqué que la famille était connue sous le nom de Gale-Force , car les trois frères et sœurs travaillaient comme pompiers.

Kayln Gale, la plus jeune de la famille, a déclaré qu'elle s'était engagée dans le service de lutte contre les feux de forêt parce que son frère et sa sœur l'avaient fait. Elle considérait sa sœur comme sa meilleure amie. Son arbre préféré était le cèdre rouge de l'Ouest, ses fleurs préférées étaient les lilas violets, elle aimait les étangs, nager dans les lacs glaciaires sous le soleil d'été , a-t-elle déclaré.

Elle a fait pétiller mon monde de couleurs.

Ouvrir en mode plein écran Devyn Gale étudiait pour devenir infirmière en dehors de son travail de lutte contre les feux. Photo : Instagram

Casey Robinson, superviseur pour BC Wildfire, qui a recruté et formé Devyn Gale, s'est dit impressionné par son intelligence, son énergie et sa capacité à travailler dur. Il a ajouté que la jeune femme était une excellente pompière et a encouragé tous ceux qui travaillent dans le même domaine à se montrer accueillants envers ceux qui se joignent à leurs équipes pour lui rendre hommage.

Présent à la cérémonie, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a souligné que Devyn Gale et sa famille étaient une source d'inspiration pour tous les Britanno-Colombiens.

En tant que province, nous pleurons aujourd'hui avec la famille.

« C'est peut-être l'appel à l'action dont nous avons besoin »

Kayln Gale a déclaré que la mort des pompiers était un rappel brutal des dangers des feux de forêt et de la façon dont le changement climatique rendait les étés de plus en plus périlleux pour des travailleurs comme elle et sa sœur. C'est peut-être l'appel à l'action dont nous avons besoin, alors que chaque été enregistre un nombre record de feux, de températures record et de catastrophes naturelles record.

La Gendarmerie royale du Canada et WorkSafeBC enquêtent sur la mort de Devyn Gale.

Ouvrir en mode plein écran Environ 500 pompiers internationaux aident les 2000 membres du personnel provincial à lutter contre plus de 450 feux qui brûlent, samedi, en Colombie-Britannique. Photo : (The Canadian Press) / Noah Berger/AP

Trois pompiers décédés au Canada cette saison

Devyn Gale est l'un des trois pompiers canadiens qui ont trouvé la mort en luttant contre les centaines de feux qui ravagent le pays. Adam Yeadon, 25 ans, est mort samedi dernier alors qu'il luttait contre un feu de forêt près de son domicile à Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Un pilote d'hélicoptère de 41 ans, originaire de Whitecourt, en Alberta, est décédé mercredi après que son appareil s’est écrasé lors d'opérations de lutte contre les feux dans le nord-ouest de la province.

Avec les informations de La Presse canadienne, Rhianna Schmunk et Tom Popyk