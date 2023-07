Impatience autour de l’ouverture du pont Chef-William-Commanda

Alors que l’ouverture du pont Chef-William-Commanda, anciennement pont Prince-de-Galles, pourrait se faire d’ici la fin de l’été, le conseiller municipal du quartier Kitchissippi, Jeff Leiper, ainsi que des usagers, font part de leur impatience.

Fervent défenseur du transport actif, M. Leiper est enthousiaste à l'idée de bientôt traverser la rivière des Outaouais sur le pont réhabilité et rebaptisé, situé juste au nord de la station Bayview.

Ce dernier craint même que l'ouverture tant retardée - dont la date n'a toujours pas été confirmée - ne se produise pendant qu'il est en vacances d'été.

Nous sommes tous très impatients , s'est-il exclamé vendredi en entrevue avec CBC . Je veux être le premier, n'est-ce pas ? Tout le monde veut être le premier à franchir ce pont .

Une nouvelle option pour se rendre au parc de la Gatineau

Samedi matin, plusieurs cyclistes du côté d'Ottawa se dirigeant vers le nord ont tourné leur regard vers l'entrée clôturée du pont. Si derrière la barricade, des poteaux métalliques semblaient attendre une sorte de tissu conjonctif, la surface du pont, elle, paraissait prête à accueillir les usagers.

M. Leiper se réjouit du fait que le pont constituera un nouveau point de connexion pour les cyclistes, les coureurs et les piétons désireux de trouver de nouvelles options de boucles entre Ottawa et Gatineau, en plus de faciliter la traversée entre les deux villes.

Si vous venez du centre-ville et que vous voulez vous rendre [au parc de la Gatineau], ce pont offrira une connexion beaucoup plus directe et probablement plus agréable que le pont Champlain , a-t-il fait valoir.

Ouvrir en mode plein écran Pour les cyclistes et piétons, l'ancien pont ferroviaire réhabilité présentera l'avantage de ne pas accueillir de voitures. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

De son côté, Larry Menard, coureur et cycliste familier des environs, a dit apprécier les nouvelles possibilités d’itinéraires qu’offrira la réouverture du pont. C'est une question de variété. Au bout d'un moment, faire les mêmes boucles devient un peu ennuyeux.

Ce dernier a également souligné que cette artère, contrairement à d’autres ponts, présentera l’avantage de ne pas accueillir de voiture, ce qui s’avère avantageux pour la sécurité des piétons et des cyclistes.

Il y a un sentier au pont du Portage. Au pont des Chaudières, on est sur la route. Sur le pont Champlain, il y a un sentier avec une ligne peinte, ce qui n'est guère une protection si vous êtes préoccupé par la circulation , a-t-il énuméré. Je suis tout à fait à l'aise dans la circulation. Mais les accidents arrivent.

Les précédents objectifs d'ouverture n'ont pas été atteints

En juillet 2021, les conseillers municipaux de la capitale fédérale ont voté pour renommer l’ancien pont ferroviaire reliant Ottawa à Gatineau, connu auparavant sous le nom de pont Prince-de-Galles, en l'honneur de William Commanda, en guise d'acte de réconciliation.

William Commanda était un aîné algonquin de la région d'Ottawa. Il a été chef de la Première nation Kitigan Zibi Anishinabeg de 1951 à 1970.

Prévue pour l'automne 2022, l'inauguration du pont a été reportée au printemps dernier, en raison de la pénurie de main-d'œuvre des problèmes de chaîne d'approvisionnement, selon la Ville.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller du quartier Kitchissippi, Jeff Leiper (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Mais cette date est passée et la Ville attend toujours des pièces pour les garde-corps, selon M. Leiper. À ce stade, je pense que nous attendons au jour le jour , a-t-il commenté à propos du projet, dont le coût total est estimé à 22,6 millions de dollars.

Dans un communiqué transmis par courriel la semaine passée, la Ville d'Ottawa a indiqué que les travaux relatifs aux garde-corps et aux autres mesures de sécurité prenaient plus de temps que prévu.

Nous nous engageons à assurer la sécurité du public avant l'ouverture du pont et, par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de fournir une date d'ouverture exacte à l'heure actuelle. Nous continuons à nous préparer pour une ouverture en été , peut-on lire dans celui-ci.