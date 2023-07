Un feu cause la fermeture d’une route à l’est de Bella Coola, en C.-B.

Un incendie de forêt de plus de 25 kilomètres carrés a causé la fermeture de la route 20 à l'est de Bella Coola, en Colombie-Britannique. Le feu de Young Creek, qui se trouve à environ 35 kilomètres à l'ouest de la communauté d'Anahim Lake, s'est intensifié en raison des conditions chaudes et humides, ainsi qu'en raison de la force des vents.

L'annonce de la fermeture de la route est survenue quelques heures seulement après que le District régional de Cariboo a demandé aux personnes qui vivent sur son territoire de 43 kilomètres carrés d'évacuer dans les plus brefs délais, vendredi.

Plus de 100 pompiers forestiers provenant du Brésil se sont récemment joints aux efforts pour combattre les quelque 460 incendies de forêt qui sont toujours actif en Colombie-Britannique. Samedi après-midi, 275 n'étaient pas maîtrisés et plus de 85 ordres et alertes d'évacuation sont en cours.

BC Wildfire indique qu'il y a désormais 500 pompiers étrangers dans la province, aidant plus de 2000 membres du personnel provincial. Les Forces armées canadiennes, qui ont aussi déployé certains de leurs membres sur le terrain dans la province cette semaine, ont publié une photo sur les réseaux sociaux dans laquelle on pouvait voir des soldats utiliser des haches pour briser des points chauds et couper des broussailles calcinées et encore fumantes.

BC Wildfire prévoit une recrudescence des brasiers dans le sud de la Colombie-Britannique, alors que des températures plus fraîches et de la pluie sont attendues dans le nord de la province, où certains des incendies les plus importants sont en cours.

Le temps chaud et sec persistera toutefois à Cranbrook, Kamloops, dans l'Okanagan, sur l'île de Vancouver et dans le Lower Mainland. Des veilles d'orages violents ont été lancées par Environnement Canada pour une grande partie du nord et du centre de la Colombie-Britannique, y compris Prince George, Fort Nelson et la région de Peace River.

Avec des informations de La Presse canadienne et Randi-Marie Adams