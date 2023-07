Une cinquantaine de vols de bétail par an en Alberta, et peu d’affaires résolues

Chaque année, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), une cinquantaine de vols de bétail a lieu en Alberta. L’automne dernier, John Meston s'est fait voler 85 têtes de bétail, dont 2 taureaux de 900 kilos, 4 vaches et 79 veaux, représentant un préjudice financier d’environ 175 000 dollars.

« Un coup comme celui-ci est assez dévastateur », explique-t-il depuis sa ferme près de Westlock. Travailler toute notre carrière dans cette industrie, que nous aimons, et faire face à ça, cela laisse un très mauvais goût dans la bouche.

C’est la deuxième fois que l'agriculteur fait face au vol de son bétail. Il y a 9 ans, il avait perdu 21 bêtes. En 2014, l'un de ses voisins s'était fait voler 100 veaux. Aucune de ces deux affaires n'a été résolue, selon la GRC .

[Les bêtes] disparaissent au milieu de la nuit , explique Butch Harris, un inspecteur qui travaille depuis 41 ans à protéger les agriculteurs, les ranchs et les maisons de vente aux enchères contre le vol et la fraude.

Les inspecteurs comme lui s’assurent que la marque apposée sur les bovins correspond à la ferme ou au ranch qui les possède. Selon lui, environ 45 % du bétail en Alberta est répertorié de cette manière. Le vol de bétail, quant à lui, est là depuis longtemps.

Butch Harris a vu ces vols augmenter au cours des dernières années en Alberta, en particulier de petits vols où les gens prennent une ou deux têtes pour les mettre au congélateur. L’inspecteur assure que certains abattoirs et bouchers vendent aussi du bœuf volé sur le marché noir, et qu’avec la montée des prix, cela devient plus lucratif. Nos rapports de [bêtes manquantes] semblent augmenter chaque année.

La caporale Lindsey Anderson fait partie d'une équipe de 2 personnes qui constitue le Groupe d’enquête sur le bétail de la GRC en Alberta. Cette équipe est chargée d'enquêter sur les quelque 50 vols de bétail signalés dans la province chaque année. Cela arrive plus souvent qu’on ne le pense [...] Il est toujours important que les producteurs signalent chaque fois que quelque chose manque.

Le vol de 85 têtes sur la ferme de John Meston est inhabituel, selon Lindsey Anderson. Pour voler une grande quantité de bétail, vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez avoir la capacité [...] de les rassembler et de les transporter.

Alors que des inspecteurs vérifient les marchés aux enchères en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, Butch Harris affirme qu'aucun système de ce type n'existe au Manitoba ou en Ontario. Cela facilite, selon lui, le chargement du bétail sur des remorques et la vente dans ces provinces.

La caporale Lindsey Anderson dit que son équipe récupère du bétail deux ou trois fois par an . John Meston n'est de son côté pas très optimiste de retrouver son bétail. Il espère néanmoins que les enquêtes sur ces affaires de vols d'animaux seront plus approfondies.

Dans un cas récent, deux personnes en Saskatchewan ont été inculpées de plusieurs chefs d'accusation de vol de bétail, de trafic de bétail volé, de marquage frauduleux de bétail et de mise en détresse d'animaux. L'affaire concernait 29 vaches volées dans 5 fermes différentes.

En janvier 2022, elles ont plaidé coupables pour des accusations réduites. Andre Ribi, un ancien conseiller municipal de Prairie Rose, a reçu une peine avec sursis de 6 mois et 18 mois de probation. Monika Ribi a été condamnée quant à elle à deux amendes de 5000 $ et 2000 $.

Avec les informations de Terry Reith et Kory Siegers