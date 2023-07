150 bougies pour la municipalité de Saint-Moïse

La municipalité de Saint-Moïse, fondée en 1873 dans La Matapédia et qui compte maintenant moins de 600 âmes, fête ses 150 ans cette année.

À l’occasion de cet anniversaire, quatre jours de festivités et d’activités ont été organisés par un comité bénévole.

Samedi en avant-midi, le cœur du village de Saint-Moïse était animé. Le parvis accueillait maraîchers et petites entreprises, pendant que des artisans présentaient leurs créations à l'intérieur l’église.

Le 150e est un anniversaire tout particulier pour le village matapédien.

C’est 150 ans d’histoire, 150 ans de racines, 150 ans de personnes qui ont vécu, qui ont travaillé, qui ont eu du plaisir, qui sont restés, qui sont partis. Avec le 150e, ces gens-là vont revenir pour se souvenir et fêter avec nous , raconte la coprésidente du comité du 150e de Saint-Moïse et conseillère municipale, Sonia Bouchard.

Le slogan de notre municipalité, c’est : s’unir pour grandir. Toute l’équipe derrière le 150e, ça fait notre force, on s’est uni pour offrir une belle programmation.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Bouchard, co-présidente du comité organisateur du 150e anniversaire et conseillère municipale, et Paul Lepage, ancien maire de Saint-Moïse. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

L’ancien maire de Saint-Moïse, Paul Lepage, qui a été à la tête de la Municipalité pendant 37 ans de 1984 à 2021, se dit bien fier de voir son village natal animé pour cet anniversaire.

C’est merveilleux!, lance-t-il. D’une célébration à l’autre, le monde embarque ici à Saint Moïse et ça fait plaisir de faire partie de la gang.

On a de la visite des cousins qui viennent de Montréal, de la Côte-Nord, ça vient de partout! Saint-Moïse est un lieu de rendez-vous spectaculaire.

Le concours de tire de chevaux, qui avait lieu au garage municipal, a attiré plusieurs curieux, samedi.

Ouvrir en mode plein écran Une dizaine d'écuries ont pris part au concours de tire de chevaux. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

La course de boîte à savon a aussi attiré la foule sur la route de la Montagne.

Une dizaine de jeunes ont dévalé la pente dans leurs bolides bricolés, sous le regard de parents, amis et voisins.

Ouvrir en mode plein écran La course de boîte à savon avait lieu en début d'après-midi. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Un événement rassembleur qui témoigne de l’engouement pour les festivités du 150e, et ce, malgré une météo incertaine.

C’est sûr que Dame Nature ne nous fait pas des faveurs, mais les gens avaient tellement hâte à la fête et ils ont le cœur plein de soleil, affirme Sonia Bouchard. Même si la pluie est là, on va fêter et les gens vont se déplacer.

Ouvrir en mode plein écran L'orage guettait la course de boîte à savon, qui a été épargnée, du moins au début. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Les soirées du 150e se terminent en musique. Un chapiteau a été érigé près du centre sportif pour accueillir les différents spectacles, qui ont connu un franc succès selon Mme Bouchard.

Publicité

On a vendu nos 1000 billets en prévente pour les [spectacles]. Les gens ont vraiment répondu à l’appel , indique-t-elle.

Une soirée 100 % québécoise sous le chapiteau clôturait la journée de samedi, avec une performance des 2 Frères notamment.

Les festivités du 150e anniversaire se poursuivent jusqu’à dimanche.