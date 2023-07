La Gatinoise Audrey Leduc participera à deux épreuves des Championnats canadiens d’athlétisme, cette semaine, en Colombie-Britannique. L'athlète de 24 ans vise « au moins un podium, idéalement deux » afin de terminer sa saison d’été sur une bonne note.

On vise toujours le dépassement de soi et les records personnels , affirme Audrey Leduc, qui sera sur la ligne de départ à l’épreuve du 100 mètres et du 200 mètres.

La principale intéressée a justement battu l’un de ses records personnels, le 15 juillet dernier, en enregistrant un temps de 11,38 secondes à l’épreuve du 100 mètres lors d’un championnat provincial en Ontario.

Je m’attendais à cela. J’avais fait un record plus tôt cette année. Ça signifie que je suis en forme cette saison. Un record personnel, ça se prend toujours bien , relate l’athlète visant une participation aux Jeux olympiques de Paris, qui auront lieu à l’été 2024.

Audrey Leduc avait battu un record vieux de 45 ans aux Jeux du Canada, l'été 2022. (Photo d'archives)

Un été de repos, sauf si…

Après sa compétition à Langley, Audrey Leduc rentrera au Québec pour un été de repos avec son copain et sa famille.

Le but est vraiment de se reposer et de s’amuser avant d’amorcer l’année olympique. Si je reçois un appel pour participer aux Championnats du monde, je vais modifier mes plans, mais c’est un scénario peut-être [trop] optimiste.

Elle faisait partie de l’équipe canadienne du relais 4 x 100 mètres, mais on ne s’est pas qualifiées malheureusement aux Mondiaux.

Ce n’est que partie remise , lance-t-elle avec confiance.

Une dernière saison à Laval?

Étudiante-athlète avec le Rouge et Or de l’Université Laval, à Québec, la Gatinoise prévoit disputer une dernière saison avant de tirer un trait sur sa carrière universitaire, et ce, même s’il lui reste deux saisons d’admissibilité.

Championne au saut en longueur lors des championnats canadiens universitaires d’athlétisme l’hiver dernier, la sprinteuse souhaite défendre son titre l’année prochaine… et bien plus.

J’aimerais gagner l’or aux 60 mètres et ajouter le relais 4 x 100 mètres aussi. Comme dernière année universitaire, ce serait formidable.

Le saut en longueur est la troisième épreuve d'Audrey Leduc. (Photo d'archives)

Audrey Leduc continuera ensuite de s’entraîner au Centre de haute performance d'Athlétisme Canada, basé à Laval. En mai dernier, elle a choisi de déménager en banlieue de Montréal avec son copain afin de poursuivre sa progression sous l'œil averti de son entraîneur Fabrice Akué, qui a hérité du poste d’entraîneur des sprints au Centre de haute performance.