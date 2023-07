Amsterdam joint sa voix à d'autres villes, dont Venise en Italie et Santorin en Grèce, qui limitent l'accès aux croisiéristes dans le but de réduire la pollution que génèrent ces navires ainsi que l'afflux trop massif de touristes.

Le port mythique d'Amsterdam s'apprête à voir disparaître ses géants. Port d'arrêt d'une centaine de navires de croisière tous les ans, le tourisme de masse – de très courte durée – a fait son temps.

Amsterdam a adopté jeudi une motion pour que les bateaux de croisière accostent hors de son centre historique.

On commence à voir des destinations qui osent dire aux industries du tourisme, ''on ne veut plus de vous chez nous, ou du moins pas en aussi grand nombre''.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Un bilan environnemental peu enviable

Un seul navire de croisière émet l'équivalent en CO 2 de 83 600 véhicules. Ses émissions de particules fines représentent plus d'un million d'automobiles.

Publicité

Au départ de Miami, une croisière dans les Caraïbes, représente entre 2500 et 3000 kilomètres en bateau. On parle de 15 litres par 100 kilomètres par passager , précise Luc Renaud, professeur associé au département d’études urbaines et touristiques de l’ UQAM .

Au Québec, la tendance est plutôt à la croissance de l'affluence. Soucieux de la capacité d'accueil, le port de Québec limite toutefois à deux navires et 15 000 passagers le nombre de débarquements quotidiens. Cela dit, en 2022, les recettes touristiques globales de la province se chiffraient à 14,5 milliards de dollars selon les estimations du ministère du Tourisme. En comparaison, selon l'Organisation mondiale du tourisme, les revenus touristiques de l'Europe tournent davantage autour des 725,8 milliards.

À contre-courant du tourisme écoresponsable

Or, l’industrie de la croisière n’a pas encore atteint son plein potentiel. Il y a davantage de navires dans les chantiers maritimes, note Alain Grenier, des bateaux qui empruntent le chemin de la démesure, à contre-courant du tourisme écoresponsable.

Le nouveau Icon of the Seas, conçu par Royal Caribbean, deviendra sous peu le plus grand navire de croisière au monde, avec ses 40 restaurants, 7 piscines, et une moyenne de près de 7000 passagers à bord. Il mesure 365 mètres et pèse 250 000 tonnes, soit 5 fois plus que le Titanic.

Le Icon of the Seas, c’est un paradoxe en soi, c’est un symbole du capitalisme débridé, c’est vraiment l’exemple parfait de la course vers la ‘’surdimension’’.

L’industrie de la croisière est un peu déconnectée de la réalité, estime Alain Grenier. On tient un discours, qui a d’ailleurs été accentué par la pandémie; que l’on doit réduire le tourisme de masse pour améliorer son empreinte écologique et améliorer son empreinte économique.

Le Royal Caribbean a carrément développé de nouvelles normes en termes d’attente au niveau de la croisière, souligne Alain Grenier. Cette compagnie se classe par ailleurs parmi les pires compagnies au niveau de l’empreinte environnementale.

Ouvrir en mode plein écran Le Icon of the Seas sera le plus grand navire de croisière au monde, avec ses 365 mètres et ses 250 000 tonnes. Photo : Royal Caribbean International

Saturation de la capacité d'accueil

Il y a saturation de la capacité d'accueil lorsque des dizaines de milliers de croisiéristes font escale quelque part. Les Caraïbes et d’autres pays en développement n’ont souvent pas les infrastructures pour recevoir des navires de cette taille. On se rappellera qu’un pont historique avait été démantelé à Rotterdam l’année dernière puisqu’il bloquait le passage vers la mer au yacht de Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon.

Publicité

Malgré les efforts de villes comme Amsterdam, l'industrie des croisières s'attend à accueillir plus de 40 millions de croisiéristes d'ici 5 ans, soit 10 millions de plus qu'avant la pandémie.

Il faut dire que le Icon of the Seas était dans les chantiers maritimes depuis 2016, soit avant la pandémie et au tout début du surtourisme. C’est notamment ce qui explique que le navire ne soit pas tellement ajusté au discours du moment présent, souligne Alain Grenier.

Par ailleurs, le marché pour ce genre de bateau de taille est encore bien présent. Selon Alain Grenier, ce genre de navire essaie d’attirer une clientèle plus dégourdie, qui cherche à faire la fête, par rapport à une clientèle plus âgée , plus traditionnelle pour ce genre d’escapade en mer.

Avec les informations de Jean-Philippe Hugues