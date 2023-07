Back to Batoche, toujours aussi populaire

Des Métis des quatre coins de la Saskatchewan, mais également de tout le pays, se sont rassemblés sur le lieu historique national de Batoche pour participer à la deuxième journée du festival Back to Batoche.

J’aime venir ici parce que c’est l’un des seuls endroits sur la terre ancestrale des Métis où l’on peut croiser de vieilles connaissances et rencontrer de nouveaux amis , explique la violoniste métisse Alidia Blore, originaire de l’Ontario.

Ouvrir en mode plein écran Devant la scène, un immense plancher de danse pour permettre au festivalier de se dégourdir les jambes au son de la musique traditionnelle. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Si certains participent aux festivités pour leur aspect social, d’autres, en revanche, se sont déplacés pour représenter leurs régions et reconnecter avec leur propre culture.

Je fais présentement des études en psychologie et l’une des choses que nous apprenons, c’est qu’il y a beaucoup de jeunes, spécialement de jeunes Autochtones, qui se sentent vulnérables parce qu’ils sont déconnectés de leur culture , note Rebecca Lavallee, elle-même une jeune Métisse, venue de l’Alberta pour participer au festival.

La jeunesse est notre avenir , renchérit Bill Loutitt, un aîné métis. On peut voir comment les jeunes commencent à être éduqués, à avoir des possibilités que nous n’avions pas dans notre temps.

Véritable célébration annuelle de la culture métisse au milieu des Prairies canadiennes, de nombreux allochtones et Autochtones d’autres nations ont fait le déplacement pour en apprendre davantage sur les Métis.

C’est ma première fois. J’ai lu des articles sur les difficultés que les Métis rencontrent. C’est pour ça que je veux apprendre et comprendre leur culture et voir comment ils la pratiquent , explique Swetha Krishnaraj.

Ouvrir en mode plein écran Back to Batoche, c'est aussi des compétitions sportives, notamment une course de chevaux. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Les milliers de festivaliers ont pu assister à de nombreux spectacles de musique métisse, goûter à de la nourriture traditionnelle et participer à des compétitions sportives.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux festivalier ont participé au tournoi de balle molle. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Back to Batoche, c’est toujours amusant! On se rassemble en tant que communauté et on compétitionne , se réjouit Tony Horachek. Nous avons participé au tournoi de balle molle, à celui du lancer du fer à cheval et du lancer de la hache. Il y en a un peu pour tout le monde!

Les célébrations prendront fin dimanche soir avec un spectacle qui se terminera à 22 h.

Avec les informations de Camille Cusset