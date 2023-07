Moins d’achalandage dans certains campings du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Bien que certains campings comptent un bon achalandage, d'autres ont un taux d'occupation moindre que l'an dernier. Avec le début des vacances de la construction, ces campings espèrent pouvoir en profiter pour attirer davantage de personnes.

Le camping au Jardin de mon père à La Baie a connu un début de saison difficile. Son taux d'occupation est loin de celui à pareille date l'an dernier, en particulier dans la section du site sans service. Les feux de forêt, les fortes pluies et les glissements de terrain qui se sont récemment produits dans la région ont repoussé certains touristes, selon la direction.

C'est certainement pas une année qui va faire des records, a avoué le directeur général, Marc-André Galbrand. On est légèrement en bas de la moyenne. Au mois de juin, ça a été plutôt difficile avec la pluie, ce qui est arrivé à Rivière-Éternité, la fumée… Donc, environ 17 % de moins qu'à pareille date l'an passé. Puis l'an passé, ce n’était déjà pas une super bonne année.

Moins de réservations d’avance

D'après Contact nature, qui gère le camping au Jardin de mon père, la clientèle réserve maintenant beaucoup moins à l'avance pour éviter de se buter à de mauvaises surprises.

Marc-André Galbrand est le directeur général du camping au Jardin de mon père. (Photo d'archives)

Au niveau du comportement des campeurs, on voit que les gens réservent beaucoup plus à la dernière minute, a ajouté Marc-André Galbrand. Donc, lors de la pandémie, les gens réservaient beaucoup à l'avance, en janvier et en février. Maintenant, les gens, c'est beaucoup une semaine avant. Ils vont regarder la météo parce qu'évidemment, quand on fait du camping et qu'il mouille, c'est moins agréable que s'il fait très beau.

En ce début des vacances de la construction, la direction espère que les réservations connaîtront un regain.

Ça va, d'ailleurs, bien le mois de juillet en ce moment, avec les semaines de la construction, a assuré le directeur général. En fin de semaine, on a un taux d'occupation qui est assez élevé, donc on espère qu'on va pouvoir rattraper le retard.

D’autres campings presque complets

La situation est loin d'être la même dans tous les campings de la région. Les vacanciers sont très nombreux du côté du Camping Jonquière.

Les vacanciers sont très nombreux du côté du Camping Jonquière, selon le président du conseil d'administration, André Lessard.

Actuellement, aujourd'hui, on est occupé à 99 %, a lancé le président du conseil d’administration, André Lessard. On a 253 emplacements, dont 90 réservés aux voyageurs et 160 à des saisonniers et là, c'est occupé à 100 %. On a eu une demande hier pour un terrain pis on a dit non. Il n’y en a plus.

D'après un reportage d'Alexis Desnoyers Muckle