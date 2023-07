Simone Boilard prête pour son deuxième Tour de France

La cycliste Simone Boilard, 23 ans, admet que sa première participation au Tour de France en 2022 a été « l'une des épreuves les plus difficiles de [sa] vie ». Mais elle est prête à affronter les routes de l’Hexagone pour cette deuxième édition de l’événement sportif destiné aux cyclistes féminines.

Arrivée depuis vendredi en France, la jeune femme est fébrile. C’est excitant de participer à la plus grosse course mondiale.

L’an dernier, Simone Boilard avait brillé lors de la première étape qui se déroulait sur l'avenue des Champs-Élysées, en terminant à la huitième place. Mais ensuite, les embûches ont commencé pour la jeune athlète qui a dû surmonter des chutes et une crevaison.

Ouvrir en mode plein écran Après la joie vécue dimanche, sur les Champs-Élysées, Simone Boilard doit maintenant composer avec des obstacles. (Photo d'archives) Photo : Auguste Devaire

C’est sûr que l’an dernier, ça avait super bien commencé, mais dès la deuxième étape j’ai eu deux chutes , relate Simone Boilard.

Ça m’a fait réaliser que même si ça part bien, une course comme ça il faut toujours se remobiliser et se reconcentrer car les étapes ça revient vite le lendemain. Ça a été une grande leçon d’humilité.

Je me dis que cette année ça ne peut pas être pire , espère grandement la cycliste en se remémorant ses chutes et ses soucis mécaniques.

Un an plus tard, l'athlète, qui porte le maillot de l’équipe St-Michel-Mavic-Auber 93, sent que l’expérience lui permettra de mieux affronter cette compétition. Je me sens plus mature, plus outillée et puis aussi j’ai l’expérience de l’an dernier.

La première étape débute dimanche à Clermont-Ferrand dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.