Les amateurs de culture geek réunis à Saguenay cette fin de semaine

Le Saggeek tient sa 7e édition cette fin de semaine à l’hôtel Le Montagnais de Chicoutimi. Cette grande réunion d'amateurs de culture geek attire des milliers de personnes chaque année.

La directrice générale de l’événement, Audrey Dufour, explique qu’il s’agit d’une bonne occasion pour les visiteurs de partager leurs passions. C'est une convention qui célèbre la culture geek, a-t-elle expliqué. Donc, la culture geek, c'est quand même assez large, mais on va chercher normalement une culture qui tourne autour des films, des séries télé, des jeux vidéo. On va chercher des collectionneurs, on va chercher aussi beaucoup une portion japonaise quand on parle de mangas, d'animés, de bandes dessinées. Donc, c'est vraiment un univers en soi, le geek.

Ouvrir en mode plein écran Le Saggeek reçoit environ 2500 visiteurs, chaque année. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Les déguisements sont également à l'honneur durant la fin de semaine. La costumade, ou le cosplay en anglais, demeure très populaire dans ce genre de convention. Le cosplay, c'est incarner un personnage ou même de créer un personnage, a ajouté Audrey Dufour. C'est un peu comme rendre honneur à ce qu'on aime ou aux personnages avec lesquels on a eu plus d'interactions ces derniers temps. Donc, on retrouve toutes sortes de personnages ici.

Environ 2500 personnes se rendent au Saggeek chaque année. La directrice générale de l’événement s’attend peut-être à une hausse d’achalandage pour la 7e édition. On est vraiment satisfaits, a-t-elle assuré. On a vraiment encore une bonne réponse du public, probablement une augmentation de clientèle. C'est magique, comment le monde répond très bien au Saggeek. Cette année, encore une fois.

Des activités pour tous les goûts

Les personnes qui se rendront à la convention cette fin de semaine pourront participer à toutes sortes d’activités et assister à plusieurs performances.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs exposants participent au Saggeek pour y présenter leurs pièces de collection. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

On a dans un étage complet des marchands, des artisans qui se spécialisent dans la culture geek, a conclu Audrey Dufour. On a également des artistes qui font de la peinture, de la modélisation 3D. On a également une salle de juste du jeu vidéo. On va retrouver du rétro, de la réalité virtuelle. On va retrouver des arcades, mais des arcades d’origine. On va avoir des jeux comme le Dance Dance Revolution qui est très, très populaire.

Le Saggeek a commencé vendredi et se terminera dimanche, en fin d’après-midi.

Selon les informations de Julien Boudreault-Gauthier