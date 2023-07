Une étudiante en psychoéducation perd sa cause contre l’UQTR

L’étudiante au doctorat en psychoéducation, Coralie Sarrazin qui poursuivait l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a perdu sa cause devant les tribunaux.

Coralie Sarrazin accusait l’ UQTR et son directeur de thèse, le professeur Martin Caouette, d'avoir sali sa réputation et d’avoir nui à son parcours scolaire alors qu’elle était étudiante étrangère au programme de doctorat en psychoéducation.

Coralie Sarrazin réclamait 146 742 $ à l’Université, dont 50 000 $ en bourse doctorale non reçue, 20 000 $ pour la perte de jouissance de la vie et dommages non pécuniaires ainsi que près de 77 000 $ pour un retard de diplomation, perte de liens et de réseau professionnel.

Dans son jugement déposé le 20 juillet dernier, la juge Nicole Bergeron indique que Coralie Sarrazin n’a pas réussi à démontrer que son retard de diplomation est imputable à l’ UQTR . Le tribunal conclut aussi que l’étudiante ne répondait plus aux critères lui permettant de recevoir sa bourse doctorale.

Publicité

Coralie Sarrazin s’est représentée seule, sans avocat, lors du procès qui a duré 5 jours. Je suis extrêmement attristée par cette décision, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres étudiants. Ce jugement renforce le système d'oppression bien huilé, mis en place par les universités, laissant les étudiants impuissants face aux injustices, violences et maltraitances qu'ils subissent , a-t-elle indiqué dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Elle n’a pas l’intention d’en appeler du jugement.

Avec les informations de Raphaël Brouillette