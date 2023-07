Des amoureux de volleyball se retrouvent à Winnipeg le temps du tournoi Super-Spike

Le tournoi de volleyball Super-Spike a eu lieu à Winnipeg du 21 au 22 juillet. Samedi, plus de 2500 joueurs de volleyball ont pris part à la compétition.

L’événement a regroupé des amateurs de volleyball, ainsi que des professionnels dans ce sport.

En tout 330 équipes se sont affrontées au parc Maple Grove et plusieurs ont fait preuve de créativité en choisissant le nom de leurs équipes.

Brianne Desrochers et Emilie Levesque ont participé au tournoi de volley Superspike, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

On joue avec l’équipe That’s what she set , raconte Brianne Desrochers, une des participantes. On voulait rendre hommage à Michael Scott dans la série The Office.

Elle ajoute qu’elle est venue participer au tournoi avec des amis pour s’amuser.

Une autre participante Emilie Levesque indique que plusieurs membres de son équipe ont déjà joué au volleyball pour l'Université de Winnipeg ou pour l’Université de Saint-Boniface.

On est super excité de pouvoir se mettre ensemble puis l'énergie est super le fun, belle journée , ajoute-t-elle.

Le tournoi de volleyball Super-Spike a aussi été organisé pour ramasser des fonds pour les trois organismes à but non lucratif Volleyball Manitoba, United Way Winnipeg et Shinetoba.

Les organisateurs ont pour but de récolter entre 50 000 $ et 100 000 $ pour lutter contre la pauvreté et financer la recherche sur la fibrose kystique.

Le directeur général de Super-Spike, Greg Paseshnik, indique que les préparatifs pour cet événement se font toute l’année.

Dès que le week-end sera terminé, le comité d'organisation se réunira à nouveau pour nous préparer pour l'année prochaine , ajoute-t-il.

Des artistes présenteront aussi des spectacles aux joueurs de volleyball, lors de ce tournoi.

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan