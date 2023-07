D’année en année, bon nombre de touristes arpentent les rues du Vieux-Québec. Si la quête d’attraits dans le secteur est habituellement couronnée de succès, la recherche de toilettes publiques, elle, représente tout un défi, aux yeux de certains.

C’est probablement la plainte qui revient le plus souvent de la part des touristes , lance sans détour Claude Beauchamp, président de l’Association des guides touristiques de Québec. Il n’y a pas assez de toilettes dans le Vieux-Québec.

Devant une telle rareté d’installations sanitaires, les guides touristiques sont forcés d’aménager leurs circuits en conséquence, poursuit M. Beauchamp.

Dans le Vieux-Québec, en Haute-Ville, présentement, il y a quatre cabines pour les femmes dans le stationnement de l’hôtel de ville , dit-il. Les hommes doivent pour leur part se contenter d’une cabine et d’un urinoir.

C’est à peu près la même chose au niveau du [centre Infotouriste de Québec] , situé tout près du Château Frontenac, mais accessible uniquement entre 9 h et 17 h.

On peut utiliser les installations sanitaires du centre Infotouriste de Québec entre 9 h et 17 h seulement.

Du côté de Place-Royale, en Basse-Ville, il y a un aménagement qui est tout à fait correct , assure M. Beauchamp.

Selon lui, c’est quelque chose qui pourrait se reproduire [...] assez facilement en Haute-Ville.

Sous la terrasse Dufferin, à l’ombre du Château Frontenac, se trouve un aménagement qui est fermé depuis plusieurs années.

Appartenant à Parcs Canada, l’endroit, sous clé, est doté, explique M. Beauchamp, de 7 ou 8 cabines et d’urinoirs.

Selon lui, l’aménagement aurait été mis à la disposition de la Ville de Québec .

Mettre les installations aux normes impliquerait des dépenses importantes pour la Ville, ajoute-t-il. De quel ordre? Je l’ignore.

Si on veut procurer aux touristes une expérience touristique la meilleure possible à Québec, il faut améliorer cette question-là. Et je pense que l’aménagement de toilettes sous le kiosque Frontenac, ici, sous la terrasse [Dufferin] serait une solution idéale. C’est un point névralgique, tout le monde passe ici.