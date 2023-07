Sécheresse : les tribus Cowichan demandent l’aide de Victoria pour un nouveau déversoir

Sur l’île de Vancouver, les tribus Cowichan appellent le gouvernement provincial à financer sa part pour la construction d’un nouveau déversoir. L'infrastructure leur permettrait de maintenir le débit de la rivière Cowichan, alors qu’une grave sécheresse touche la Colombie-Britannique.

J’ai perdu le sommeil à cause du niveau des rivières, de la qualité de l’eau, de la température de l’eau. À cause de la manière dont la nature et les poissons réagissent à cela aussi , soutient Lydia Hwitsum, cheffe élue des tribus Cowichan, qui est également coprésidente du Conseil des bassins versants de Cowichan.

Un déversoir est une structure affiliée à un barrage qui permet de stocker de l’eau et de contrôler son déversement. La rivière Cowichan en dispose déjà d’un, vieux de 70 ans, qui ne permet plus de compenser l’impact des étés plus longs et plus arides, selon le Conseil.

Lydia Hwitsum estime que toutes les parties sont déjà en accord à la table des discussions par rapport à ce projet. Photo : Radio-Canada / Kathryn Marlow

La rivière Cowichan traverse le territoire traditionnel des peuples Cowichan. Elle est une source importante de nourriture, de force spirituelle , dit Lydia Hwitsum, et est essentielle pour les forêts environnantes.

Dans la dernière décennie, selon le Conseil, le niveau de la rivière ne pouvait déjà plus être maintenu à des débits acceptables pour l’écologie , et cette tendance devrait s’accentuer, d’après les projections des scientifiques.

Ce nouveau déservoir permettrait de collecter davantage d’eau à la saison des pluies et d’en déverser d’autant plus à la saison sèche dans le cours d’eau.

Sans cela, le niveau de la rivière pourrait être trop bas ou sa température trop élevée pour soutenir le développement de poissons. Dans la région, certains craignent qu’elle s’assèche même complètement.

La rivière, un élément vital dans la région

Depuis plus d’une décennie, des voix s’élèvent dans la vallée de Cowichan pour un nouveau déversoir, mais désormais, le projet est prêt à être lancé, selon ses défenseurs - il ne leur manque plus que les fonds.

Les tribus Cowichan, le district régional de la vallée de Cowichan et l'entreprise Catalyst Paper Corporation, qui possède et gère le déservoir actuel, ont tous collaboré dans le travail de conception de la nouvelle infrastructure.

La cheffe élue des tribus Cowichan a fait le vœu de continuer à se battre jusqu’à ce que ces fonds soient alloués.

La province a déjà financé 4,1 millions de dollars pour la conception de l'infrastructure, mais elle doit désormais financer à parts égales l’argent promis par le gouvernement fédéral pour la bâtir, soutient Lydia Hwitsum.

Les tribus Cowichan ont déjà reçu 24 millions de dollars d’Ottawa dans le cadre du programme de résilience du bassin hydrographique de la Cowichan, dont une partie sera utilisée pour la construction du déservoir.

Le niveau de la rivière ne serait pas aussi bas si la nouvelle infrastructure était construite, selon Aaron Stone, coprésident du Conseil des bassins versants de Cowichan. Photo : Radio-Canada / Kathryn Marlow

Les travaux devraient coûter entre 20 et 24 millions de dollars, sachant qu’à cela s’ajouteront également les coûts de fonctionnement de l’infrastructure.

Pour Aaron Stone, coprésident du Conseil aux côtés de Lydia Hwitsum, cet investissement serait un acte concret pour la réconciliation. S’il ne partage pas la même connexion spirituelle à cette rivière que les tribus Cowichan, il assure qu’elle est un élément vital pour tous les habitants de la région.

Dans une déclaration écrite, un porte-parole du ministère de la Gestion des eaux, des terres et des ressources soutient que la province continue à travailler avec le Conseil des bassins versants de Cowichan afin d'explorer les avenues de soutien gouvernemental pour ce projet.

