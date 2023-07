Un service de gestion des surplus alimentaires qui permet de redistribuer les excédents de nourriture des restaurants à des refuges et des organismes caritatifs connaît un succès grandissant à Toronto.

Tony Colley a parcouru un long chemin au cours des dernières années, partant d'une idée alors qu'il était confronté à l'insécurité alimentaire à la gestion d'une entreprise qui contribue à l'atténuer.

Tout commence pour lui en 2019. Il est à l'époque employé de restauration et ne peut que constater les grandes quantités de nourriture gaspillée par les restaurants. Il imagine alors Be One to Give (B12Give) avec l'objectif d'acheminer les restants de nourriture vers les personnes qui en ont besoin. La pandémie lui donne par la suite l'occasion de développer son application qui sort en 2021.

Depuis quatre ans, Tony Colley affirme avoir redirigé environ 15 000 kg de nourriture, de quoi nourrir 25 000 personnes.

Le fonctionnement de son application est simple : un restaurant ou un commerce indique sur la plateforme qu’ils ont des quantités supplémentaires de nourriture. Une fois signalée, la compagnieB12Give la ramasse, puis l'amène à des refuges et à différents organismes locaux.

Cette plateforme fonctionne comme le service UberEats, mais pour le surplus alimentaire.

Selon une étude de l’Université de Toronto, environ 5,8 millions de personnes au Canada ont face à l’insécurité alimentaire en 2021.

De nombreuses personnes et familles peinent à trouver de la nourriture abordable, c’est un problème qui peut entraîner des problèmes de santé physique et mentale , explique Areej Al-Hamad, professeure et spécialiste en insécurité alimentaire à l'Université métropolitaine de Toronto.

Selon elle, le Canada est pourtant l’un des pays où l'on gaspille le plus de nourriture dans le monde. Il s'y produit environ 11 millions de tonnes de déchets alimentaires chaque année. La Ville de Toronto en produit à elle seule 99 000 tonnes, indique la chercheuse.

Ouvrir en mode plein écran Le Canada produirait 99 000 tonnes de déchets alimentaires par année, selon Areej Al-Hamad. (Photo d'archives) Photo : iStock / Roman Mykhalchuk

Un service gagnant pour tous

L'application de Tony Colley entend aussi lutter contre le problème du gaspillage à plus long terme en fournissant des données aux commerces afin de les aider à mieux gérer leur surplus de nourriture.

Il souligne en outre qu’une meilleure gestion alimentaire permet aux entreprises de réduire leurs coûts de fonctionnement et du même coup réduire leurs émissions de gaz à effets de serre.

De quoi attirer de nombreuses entreprises qui depuis la fin de la pandémie tentent de se relancer. En deux ans, Tony Colley a d'ailleurs conclu des partenariats avec l'Université métropolitaine de Toronto, l'hôtel Fairmont Royal York et le centre des conférences Sheraton notamment.

Michael Bottomley est directeur des services d'accueil chez Oliver & Bonacini's Hospitality qui fait aussi appel à Tony Colley pour gérer le gaspillage alimentaire dans les différents restaurants et salles de réception que gère le groupe à Toronto et dans le reste du Canada. Il est convaincu par la rentabilité du service pour toutes les parties prenantes.

Tony fait un travail remarquable. Il est aussi important de nous assurer que cette nourriture est distribuée aux bonnes personnes , soutient-il.

De son côté, Leanne Rabinowitz est coordinatrice des services alimentaires à l’organisme Eva’s Initiatives, qui vient en aide à des jeunes de Toronto en situation d'itinérance.

B12Give leur fournit des repas tous les mercredis et les vendredis.

C'est différent chaque semaine , explique-t-elle. Nous servons un groupe diversifié de jeunes, alors c'est bien quand nous recevons toutes sortes d'aliments.

Aujourd'hui, Tony Colley est loin de vouloir ralentir. Son objectif est maintenant de parvenir à redistribuer 100 % des surplus alimentaires d'ici 2030 partout au Canada.

Il espère bien que ces récentes ententes avec PricewaterhouseCoopers et la Banque Royale du Canada lui permettront de réaliser ses ambitions.

Avec des informations de CBC