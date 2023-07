Une randonnée sur le Sentier de l’amitié à Saint-Adolphe attire des marcheurs charmés

Une quinzaine de personnes étaient au rendez-vous samedi, pour une randonnée bilingue, guidée par la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP Canada) et Santé en Français. Le long des 2,7 kilomètres du Sentier de l’amitié de Saint-Adolphe, les marcheurs ont apprécié ce coin de nature entretenu par des passionnés.

Nous voulons encourager le public à sortir, et explorer le Manitoba , explique la coordonnatrice du marketing numérique de SNAP Canada, Katie Borgfjord.

Parmi les personnes venues découvrir ce sentier de Saint-Adolphe, les enfants côtoient les personnes âgées. C’est très familial , souligne-t-elle.

Elle ajoute que l’organisme propose plusieurs randonnées familiales, en français et en anglais, dans l’année. L’intérêt est de toucher plus de personnes dans la province , dit-elle avant de rejoindre le groupe qui a pris de l’avance.

Les visiteurs, comme Brigitte Bouchard, prennent plaisir à marcher en bonne compagnie.

J’aime rencontrer de nouvelles personnes. J’avais déjà parcouru une partie de ce sentier que j’avais trouvé vraiment adorable, alors je suis revenue l’explorer encore plus , dit-elle gaiement.

Ouvrir en mode plein écran Brigitte Bouchard est venue redécouvrir le sentier de l'amitié à l'occasion de cette randonnée guidée. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Brigitte Bouchard souligne aussi l’entretien magnifique du sentier.

Sur une balançoire accrochée à une branche d’arbre, les quelques enfants du groupe se balancent à tour de rôle. Hugette Vallée surveille sa fille, Camille.

C’est une excellente opportunité pour passer du temps avec elle, dehors… dans une belle température , appuie-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Hugette Vallée et sa fille, Camille. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Jerry Lagacé est l'un des cinq passionnés qui entretiennent ce sentier, 365 jours par an .

Ouvrir en mode plein écran Jerry Lagacé est l'un des cinq passionnés qui entretiennent le sentier de l'amitié tout au long de l'année. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

On est très fier du sentier, on essaye de garder ça propre. On aime voir du monde qui prend du plaisir , résume Jerry Lagacé.

Publicité

On fait tout nous-mêmes , souligne-t-il en marchant sur un petit pont en bois fait par le groupe de passionnés. On a beaucoup d’ouvrage, on en fait un peu tous les jours , dit-il modestement.

En tant que Métis, Jerry Lagacé insiste sur l’histoire des lieux qui, dit-il, servait de passage pour les Autochtones.

Il mentionne que le 30 septembre prochain, soit la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une grande célébration sera organisée pour l’occasion.