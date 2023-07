Fin de 4 mois de grève dans les autobus de la vallée du Fraser, une entente a été ratifiée

La grève qui durait depuis le mois de mars dans des autobus de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, est terminée. Le syndicat a annoncé vendredi avoir ratifié une entente négociée par médiation avec First Transit, un sous-traitant de BC Transit.

Les lignes de piquetage sont en train d'être enlevées, et les 231 travailleurs vont reprendre le travail , a déclaré la section locale 561 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), dans un communiqué.

Plus de 200 membres du syndicat, dont des chauffeurs, des ouvriers des services publics, des laveurs d'autobus et des mécaniciens, étaient en grève depuis le 20 mars. Cela a entraîné une absence de service d'autobus entre Abbotsford et Mission, et entre Chilliwack et Hope.

Le syndicat explique que la nouvelle entente réduit l'écart de salaires avec d’autres chauffeurs d’autobus dans la région et met en place un nouveau régime de retraite. Nos membres avaient besoin d’un coup de pouce, et avec cette entente, ils l'obtiennent , s'est félicité le président de la section locale 561, Randy Kootte.

Ce dernier a également remercié les résidents de la vallée du Fraser pour avoir montré leur soutien malgré les nombreuses difficultés et désagréments que les gens ont subis à mesure que le conflit s’éternisait . Le président assure que le syndicat fera tout ce qu’il peut pour reprendre le service dès que possible.

Un porte-parole de First Transit s'est dit heureux que le syndicat ait ratifié l'entente de principe. First Transit est une société privée basée aux États-Unis que BC Transit a mandatée pour fournir des services à Abbotsford, Chilliwack, Mission, Agassiz, Harrison et Hope.

[First Transit] a déjà commencé les efforts de retour au travail avec le personnel de maintenance afin que le service de transport en commun puisse être rétabli le plus tôt possible pour nos clients , peut-on lire dans un communiqué de l'entreprise.

Le porte-parole a précisé que le premier service à reprendre sera HandyDART, un service sur réservation pour les personnes à mobilité réduite et ayant un handicap; les clients peuvent appeler à partir de lundi. Une date pour un retour complet des services de transport en commun n'a pas encore été communiquée.

Avec des informations de La Presse canadienne