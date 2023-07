Des Calgariens font l’état des lieux du réseau cyclable de la ville

L’organisme Calgary Climate Hub a donné rendez-vous aux citoyens, samedi matin, pour faire l’état des lieux du réseau cyclable de la ville dans le cadre de leur événement Hub & Spokes annuel. Son objectif est de faire des recommandations à la Ville pour améliorer l'expérience des cyclistes de la métropole.

Les participants se sont réunis dans le quartier Inglewood, avant de partir pour une balade à vélo de deux heures.

Les cyclistes ont ainsi pu se familiariser avec le réseau de piste cyclable du centre-ville de Calgary, en plus d’en apprendre davantage sur l’histoire de la ville, explique Steve Bentley, organisateur communautaire du Calgary Climate Hub, un organisme qui met en place des initiatives locales pour l'environnement.

J'ai récemment déménagé pour me rapprocher du centre-ville, je suis donc plus proche de tout et j'ai envie de savoir où se trouvent tous les passages , a partagé Kelly Hall, qui a participé à l’événement.

Depuis trois ans, l'organisme tient ce rassemblement pour sensibiliser la population au vélo, mais aussi à l'utilisation des différentes pistes cyclables, des pistes dédiées par rapport à des pistes qu'ils sont censés partager un peu plus avec la route , précise Steve Bentley. C'est quelque chose que l'on ne comprend pas tant que l'on n'a pas enfourché un vélo.

Nous leur montrons quelques endroits où la ville pourrait faire mieux, mais aussi où elle fait bien , ajoute-t-il.

Lors de l’événement, le Calgary Climate Hub sensibilise ses participants à l’impact qu’ils peuvent avoir au niveau local, en partageant leurs expériences et leurs besoins auprès des conseillers municipaux. Les gens se sentent capables de s'adresser au conseil municipal après avoir appris quelques trucs sur la manière de procéder.

L'année dernière, l'un des conseillers municipaux s'est joint à nous. [Cette fois-ci], un ancien conseiller municipal nous a rejoints en cours de route , note-t-il.

Je recommande à tous ceux qui m'écoutent de se réveiller et de commencer à utiliser les infrastructures cyclables de leur ville. Si vous n'en avez pas, parlez-en à votre conseil municipal. C'est l'avenir, c'est un bon moyen de se déplacer et c'est une bonne solution pour le climat.

Dans le centre-ville, c'est merveilleux, mais partout ailleurs, ce n'est pas aussi bien. C'est même loin d'être le cas. C'est l'une des choses que nous devons changer, et c'est l'une des choses pour lesquelles le Calgary Climate Hub se bat à l'hôtel de ville.

La balade s'est déroulée au centre-ville, principalement le long de la rivière Bow, sur la 12e Avenue ainsi que sur la 5e rue.