Une campagne de financement couronnée de succès pour la Traversée du lac Saint-Jean

La Traversée internationale du lac Saint-Jean a dépassé son objectif pour la campagne de financement de sa 69e édition. L’organisation a amassé plus de 157 000 dollars, alors qu’une cible de 150 000 dollars était visée.

La présidente du conseil d’administration de la Traversée, Jessica Tremblay, souligne l’appui indéfectible des citoyens de la région envers l’événement. Depuis trois ans, en raison de la pandémie, nous avons mis la campagne de financement sur pause afin de donner un répit à nos généreux partenaires, a-t-elle indiqué. Nous nous sommes questionnés à savoir si le milieu des affaires allait être encore derrière la Traversée cette année. La réponse très positive de la communauté a profondément touché tous les membres de notre organisation.

Jessica Tremblay ajoute que ces sommes sont importantes pour pouvoir attirer des nageurs de haut niveau.

L’organisation a dévoilé le montant de sa campagne de financement lors du 5 à 7 Bénéfice de la Traversée, vendredi. Également, il y a des bourses qu'on remet aux nageurs, a-t-elle précisé. Donc, c'est environ 75 000 dollars canadiens qui sont remis aux nageurs. Cette somme-là sert notamment à attirer des nageurs de haut niveau, mais également, justement, les loger, les déplacer puis, au niveau des cachets des artistes.

Aide du gouvernement

Québec a également annoncé un appui financier de 64 000 dollars à la Traversée, samedi. Le ministère du Tourisme a accordé la majorité de ce montant dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique de grande qualité, a assuré la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, par voie de communiqué. Votre gouvernement est fier de s'associer au succès de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, qui permet chaque année aux passionnés de nage en eau libre de vivre leur sport dans une ambiance festive. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a travaillé dur pour la réussite de cette édition. J'invite les visiteurs à venir en grand nombre encourager leurs nageurs favoris et à profiter des attraits touristiques de la région.

C'est le ministère de l'Éducation qui a octroyé le reste grâce à son Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, estime quant à elle que la Traversée internationale du lac Saint-Jean est l’un des événements sportifs les plus attendus au Québec. Cette compétition propose plusieurs défis permettant à nos athlètes professionnels et émergents de se mesurer à leurs collègues, a-t-elle conclu. J'invite les participants à mettre leur séjour à profit pour découvrir l'accueil chaleureux des Jeannoises et Jeannois, pour goûter à la gastronomie de la région et pour tomber sous le charme de ses magnifiques paysages. Bonne Traversée!

Les premières compétitions de la Traversée ont commencé samedi.

Avec les informations de Julien Boudreault-Gauthier