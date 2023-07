Enquête de l’UES après une chasse à l’homme mortelle à London

L'organisme de surveillance de la police de la province enquête sur la mort d'un homme de 35 ans abattu par des agents vendredi matin dans un quartier tranquille de London. Il a fallu trois heures aux forces de l'ordre pour retrouver le suspect armé.

Selon l'Unité des enquêtes spéciales (UES), l'homme a été touché par une balle lors d'une interaction avec la police qui l'a découvert dans le garage d'une maison du quartier de Pond Mills.

Tout avait commencé vers 8 h 30, des agents avaient été dépêchés dans le secteur du croissant Edmunds après avoir reçu un appel concernant un homme qui avait tenté de voler un véhicule. L'individu était apparemment armé d'un pistolet.

Par la suite, la police a continué de recevoir des appels au 911 concernant un homme armé qui traversait les cours arrière des maisons du chemin Glenroy, au sud du chemin Commissioners.

Les agents ont fini par le trouver dans le garage d'une maison du secteur en fin de matinée. Touchés, le suspect et une autre personne ont été hospitalisés. Le décès du suspect a été constaté à l'hôpital.

L'UES a affecté quatre enquêteurs et deux enquêteurs médico-légaux à l'affaire.

La propriétaire de la maison choquée

M.J. Macera est infirmière en soins intensifs à l'hôpital Victoria. En rentrant chez elle, vendredi matin après sa garde de nuit, elle s'attendait à terminer quelques tâches ménagères avant d'aller se coucher.

Publicité

Au lieu de cela, en regardant par la fenêtre, elle a vu ses voisins cachés derrière une équipe de policiers lourdement armés qui pointaient leurs armes sur sa maison. Lorsqu'elle a entendu une forte détonation, elle s'est jetée à terre pour se mettre à l'abri.

J'ai eu l'impression qu'un coup de feu passait à travers ma porte vitrée et ensuite j'ai entendu la voix d'un inconnu affolé. J'ai alors pensé : "il doit avoir une arme et je peux être touchée" , a raconté Mme Macera quelques heures après les événements.

Elle a expliqué qu'elle était restée cachée alors qu'elle entendait l'intrus fouiller sa maison.

Je me dis que je devais sortir de la maison parce que je ne voulais pas que mes enfants n'aient plus de mère si je me faisais tirer dessus , a-t-elle poursuivi, émue.

Elle est alors sortie de la maison en courant.

Publicité

Ses voisins l'ont invitée à rester chez eux le temps que la police trouve le suspect à l'aide d'un drone.

M. J. Macera vit dans le quartier depuis 2020. Elle affirme que rien de tel ne s'est jamais produit auparavant.

Les policiers ont affirmé que toute menace à la sécurité publique était écartée vers 11 h 30.

Avec des informations de CBC