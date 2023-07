Les insectes pollinisateurs sont célébrés en fin de semaine à l'Insectarium de Montréal, où se tient la première mouture des « Butineries », destinées à faire découvrir ces insectes dans une ambiance festive.

Le public est invité à participer à plusieurs activités gratuites, samedi et dimanche, afin d'en apprendre davantage sur le rôle de ces insectes. Les enfants pourront notamment contribuer à la plantation d'un nouveau jardin pour les pollinisateurs qui restera de façon permanente à l'extérieur de l'Insectarium.

« On a plusieurs activités en vedette », lance Marie-Ève Gagnon, agente des programmes éducatifs à l'Insectarium, en promettant que « tout ça va être dans une ambiance très ludique et festive ».

Activités au menu

Les participants aux « Butineries » pourront prendre part à une course à relais sur les pollinisateurs, à un atelier de danse et à une « expérience sonore participative » qui mettra en vedette des sons d'insectes. Durant toute la durée de ces activités, des séances de maquillage, des ateliers de bricolage et des personnages de cirque ambulant seront au rendez-vous.

Des kiosques permettront aux visiteurs de s'informer à propos de divers éléments liés aux pollinisateurs, notamment la place des papillons monarques, des mouches et des abeilles domestiques dans l'environnement ainsi que leur importance pour la diversité qui se trouve dans nos assiettes.

Les insectes pollinisateurs, on leur doit vraiment une fière chandelle, parce qu'ils agissent sur la sécurité alimentaire des populations humaines à travers le globe en produisant des denrées maraîchères comme les tomates, les fraises, les pommes et les carottes.

Plusieurs trucs seront aussi proposés au public afin de favoriser la présence des pollinisateurs dans les jardins et sur les balcons. Les différentes fleurs nectarifères et les plantes essentielles aux pollinisateurs seront présentées.

Espèce menacée

Malheureusement, on observe aujourd'hui une diminution globale de l'abondance et de la diversité des pollinisateurs, et les causes sont multiples. On parle de changements climatiques, de perte d'habitats, de l'utilisation de pesticides et de la transmission de pathogènes , explique Marie-Ève Gagnon.

L'agente des programmes ajoute que l'aménagement de jardins offre un refuge à plusieurs espèces, augmentant ensuite la connectivité entre les milieux de vie .