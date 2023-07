Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de l'Estrie enregistre une hausse d'examens médicaux réalisés à la suite d'une agression sexuelle.

Durant la dernière année, 26 trousses médico-légales ont été admises sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS entre avril et juillet.

C'est 10 de plus que l'année précédente pour la même période.

Une hausse qui inquiète la directrice du CALACS en Estrie, Maggie Fredette. La directrice attribue entre autres cette hausse au fait que les victimes vont plus rapidement chercher de l'aide.

Elle observe que la plupart de ces victimes ont vécu une agression sexuelle dans le cadre d'une intoxication.

Ce qu'on souhaite dans notre société c'est d'arrêter d'envoyer des messages aux victimes de se protéger, de surveiller leurs verres, de faire attention lorsqu'elles sont dans la rue , expose-t-elle.

On ne souhaite pas que les chiffres continuent à augmenter, comparativement à l'année précédente. Ce qu'on souhaite c'est qu'ils diminuent, qu'il n'y en ait plus d'agressions sexuelles et encore moins dans les contextes d'intoxication.