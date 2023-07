Une quincaillerie historique sur le point de fermer devant le climat de violence

Une quincaillerie qui fait partie intégrante du quartier gai de Toronto depuis des années menace de fermer ses portes en raison d'actes de vandalisme répétés.

Steve Dawson, propriétaire de Dudley's Hardware Paint & Decor, envisage sérieusement de fermer le magasin à cause de vols à l’étalage et d’intimidations à répétition auprès du personnel, qui se concluent parfois par des crachats, voire des blessures issues d’altercations physiques.

Mon personnel ne se sent pas en sécurité , résume-t-il.

Dimanche, M. Dawson a annoncé sur Facebook la fermeture définitive de sa quincaillerie, en activité depuis 1934. Mais une vague de soutien de la communauté locale l'a incité à reconsidérer sa position. Toutefois, il dit que le quartier doit être rendu plus sûr et il se demande toujours quoi faire.

Au cours des cinq dernières années, ma vitrine a été fracassée 14 fois. Cette année, c’est déjà arrivé 4 fois. En tant que petit commerce indépendant, je ne peux pas continuer à acheter de la vitre , dit-il.

C’est l'état du quartier environnant qui a amené le commerçant à ce point de rupture. Le magasin est situé près du parc Barbara Hall et du centre communautaire The 519. La consommation de drogue à l'extérieur de ce centre et dans le parc, et le comportement qui s'ensuit, est le problème, explique Steven Dawson.

« Soyez sympa ou partez », indique ce panneau à l'intérieur de la quincaillerie Dudley's.

Ce n'est pas un problème d'itinérance. C'est un manque de ressources pour la santé mentale et la toxicomanie. La réduction des méfaits ne fonctionne pas , considère-t-il.

Chaque fois que la sonnerie retentit à ma porte d'entrée, les poils de notre cou se dressent. On ne sait pas à quoi on va avoir affaire.

Une manifestation pacifique se tient samedi après-midi dans le village gai pour dénoncer la violence et le vandalisme croissants dans le quartier. Des manifestants comptent s'asseoir pacifiquement et bloquer l'intersection des rues Church et Wellesley, jusqu'à ce qu'un politicien se rende sur place pour leur parler.

Un grave manque d'options pour les personnes vulnérables

Curran Stikuts, directeur des communications stratégiques de The 519, dit ressentir de la compassion envers Steven Dawson, mais que le centre communautaire n'a pas les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes par lui-même.

Nous nous efforçons tous de trouver la meilleure façon de créer un quartier plus sain et plus dynamique, où chacun se sent le bienvenu, en sécurité et capable d'être qui il est , affirme M. Stikuts.

Le centre communautaire The 519 offre divers types de services sociaux et de santé dans le Village gai de Toronto.

Ça doit être une approche globale de la communauté, du gouvernement et du quartier. En réalité, nous avons affaire à un grave manque d'options pour les personnes sous-logées, pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de consommation de drogue.

Curran Stikuts tient aussi les gouvernements responsables de leur rôle dans l’apparition de ces crises.

Les problèmes que nous constatons dans le quartier Church-Wellesley sont largement représentatifs de ce qui se passe lorsqu’on a un profond sous-investissement dans les services sociaux, le logement, la toxicomanie et la santé mentale au cours des dernières décennies , déclare-t-il.

Nous récoltons les fruits de ce sous-investissement et cela se produit de manière très difficile dans nos communautés, dans nos parcs et dans nos quartiers.

The 519 s'engage à travailler avec Dudley's pour s'assurer que les entreprises peuvent prospérer dans le quartier.

Une action multigouvernementale réclamée

Kristyn Wong-Tam, députée provinciale de Toronto-Centre, demande elle aussi une intervention conjointe des divers ordres de gouvernement.

Il s'agit d'une situation très compliquée qui nécessite que chaque ordre de gouvernement vienne à la table. Cela ne sera pas résolu par un centre communautaire, cela ne va pas être résolu par une quincaillerie indépendante, cela nécessite vraiment que trois ordres de gouvernement viennent à la table pour résoudre la crise de santé mentale et de toxicomanie que nous avons à Toronto , souligne Mme Wong-Tam.

Par courriel, le ministère du Solliciteur général de l’Ontario se concentre sur l’éventail de financements auxquels le gouvernement provincial participe. La Municipalité de Toronto a ainsi reçu une augmentation de 48 millions de dollars du financement annuel du programme de prévention de l'itinérance, pour un total de plus de 217 millions de dollars par an , présente le ministère.

Le gouvernement demande par ailleurs qu’Ottawa adopte la réforme de la remise en liberté sous caution. Trop d'innocents ont été victimes de criminels violents et récidivistes qui devraient être derrière les barreaux.

Le gérant de Dudley’s Steven Dawson réclame une réponse collective au problème. Des policiers postés dans la rue aideraient, selon lui.

Contacté par courriel, le Service de police de Toronto ne se prononce pas sur toute tendance à la hausse ou à la baisse des crimes et délits dans le secteur, mais affirme que ses agents patrouillent et continueront de patrouiller dans le secteur .

Le groupe de développement des commerces locaux Church-Wellesley Village BIA espère que les différentes parties prenantes se réuniront afin d'élaborer des solutions pour mettre fin à la dégradation de la sécurité dans le quartier.