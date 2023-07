Un couple de Saguenéens dénonce le prix et le délai pour obtenir un permis de construction

Un couple de Saguenay qui souhaite se construire une maison à La Baie déplore la forte augmentation du prix et le long délai pour obtenir un permis de construction auprès de la Ville.

Larry Tremblay et Audrey Blackburn ont commencé les démarches pour obtenir ce précieux document il y a environ trois mois. Ils ont dû payer 800 dollars pour leur permis, un montant qui les a fait sourciller. C'était écrit 400 dollars sur le site et quand j'ai reçu la facture, c'était 800 dollars, a indiqué Larry Tremblay. La Ville m'a spécifié que depuis décembre, ils avaient voté ça au conseil.

Selon le président de la Commission des finances, Michel Potvin, un rattrapage était nécessaire par rapport à d'autres villes.

Une longue attente

Il s’agit d’un document cher payé pour le couple qui attend toujours de recevoir son permis. Ce délai a des conséquences coûteuses, comme l’explique Larry Tremblay.

Publicité

J'avais jusqu'au mois d'août pour signer chez le notaire, mais je n'ai pas de permis, a-t-il lancé. Je perds mon taux d'intérêt de 2 %. Je tombe à 6 %. On parle de 15 000 dollars que je perds pour rien. Il y a aussi la compagnie que j'ai engagée pour faire bâtir ma maison. Je devais avoir la maison fin août. Là, je suis rendu minimum fin octobre. On va savoir cette semaine si ça ne va pas aller jusqu'à décembre.

Et pendant ce temps, ils n'ont plus accès à leur ancienne résidence, qui a été vendue.

On a été chanceux, a expliqué Audrey Blackburn. On avait un loyer, car sinon, on aurait été chez nos parents. On reste dans une de nos bâtisses, dans un loyer qu'on avait de libre. On a cancellé des locataires. Encore là, c'est des revenus qu'on perd.

Des délais non fréquents

La Ville de Saguenay soutient que ces délais ne sont pas fréquents.

Manque de personnel, pas forcément, a expliqué le porte-parole, Dominic Arseneau. Mais, évidemment, ils ont beaucoup de travail, car il y a beaucoup de dossiers à traiter chaque semaine. [...] Ça prend environ une semaine pour avoir le permis. Il peut y avoir des cas où c'est plus long pour différentes raisons. Est-ce que tous les documents ont été remis, est-ce qu'ils étaient conformes? Est-ce que le terrain présente des particularités parce qu'il est en zone de contrainte?

Depuis le début de l'année 2023, la Ville de Saguenay a délivré plus de 2900 permis de construction pour des habitations, ce qui lui a permis d'engendrer 156 millions de dollars.

Selon les informations d'Andréanne Larouche