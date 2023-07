L’épicerie Windsor sur le point de rouvrir dans le Vieux-Noranda

L’épicerie Windsor, dans le quartier Notre-Dame, à Rouyn-Noranda, s’apprête à rouvrir ses portes.

Plus de deux ans après l’incendie ayant détruit l’immeuble, le propriétaire Éric Quesnel et son équipe terminent les derniers préparatifs avant la réouverture prévue le jeudi 27 juillet.

Privés de dépanneur ou d’épicerie dans leur secteur depuis mars 2021, les résidents du Vieux-Noranda pourront ainsi à nouveau acheter de la nourriture sans avoir à quitter leur quartier.

On a des gens qui nous écrivent et qui mettent des commentaires sur la page Facebook de l’épicerie. Quand on travaille, qu’on est dehors, les gens viennent nous voir et ils ont tous bien hâte qu’on soit réouverts , exprime Éric Quesnel.

L’homme d’affaires indique que la superficie du commerce fraîchement reconstruit a presque doublé, atteignant 1800 pieds carrés.

Ouvrir en mode plein écran Éric Quesnel, propriétaire de l'épicerie Windsor Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

Le processus de reconstruction ne s’est toutefois pas fait sans écueil.

Je ne suis pas propriétaire de l’immeuble. Les propriétaires ont eu des difficultés avec leurs assureurs à s’entendre sur la reconstruction. Il y a du roc au sous-sol, alors la façon dont ils souhaitaient procéder, l’assureur ne voulait pas payer, donc c’est ce qui fait que ç’a été long , explique M. Quesnel.

On parle d’un projet de 350 000 à 400 000 dollars. Il n’y a pas de service d’alimentation dans le Vieux-Noranda, alors on va essayer de remédier à ça.

Poursuivre malgré la zone tampon

Éric Quesnel l’admet, la création de la future zone tampon à proximité de la Fonderie Horne, et le déménagement de près de 200 ménages ailleurs dans la Ville ne représente pas une bonne nouvelle pour son commerce.

C’est sûr qu’on n’aime pas bien ça parce que c’est notre clientèle directe qui va déménager, mais on a déjà signé le bail depuis septembre l’année dernière donc on a été mis au courant de ça une fois que tout a été enclenché , dit-il.