Feux de forêt : réouverture de la route 3, qui relie Yellowknife au reste des T.N.-O.

Les autorités des Territoires du Nord-Ouest ont annoncé la réouverture de la route 3 entre Yellowknife et Behchokǫ̀ samedi matin, après qu'un feu de forêt a forcé sa fermeture dans la nuit de vendredi à samedi. Les ordres d'évacuation qui touche le secteur n'ont par contre pas été levés.

La route 3 est le seul axe routier à relier la capitale ténoise au reste des communautés du territoire et à l’Alberta.

Autour de 22 h vendredi, le service d’incendies NWT Fire a demandé aux résidents des propriétés se trouvant entre les kilomètres 276 et 290 de la route 3 de quitter les lieux immédiatement.

Des vols de reconnaissance ont montré que le brasier, qui brûle au nord de la route 3, allait probablement atteindre l'axe routier dans la nuit, d’après le message d’urgence de NWT Fire.

À 23 h, la circulation a finalement été coupée.

Bien que l’axe ait rouvert samedi matin, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest demande aux automobilistes de faire preuve de prudence et de rester au fait de fermetures soudaines d’axes routiers.

Publicité

La situation peut évoluer très rapidement, les feux de forêt sont imprévisibles , peut-on lire dans une publication Facebook des autorités ténoises.

Plus tôt vendredi, une alerte d’évacuation avait été lancée pour les résidents vivant entre les kilomètres 260 et 300 de la route 3, à cause du feu de forêt.

NWT Fire a indiqué que des vents favorables étaient attendus samedi pour ralentir sa croissance.