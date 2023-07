Alors que la frustration des usagers des transports en commun s'accroît et que l'on ne sait toujours pas quand le train léger pourra reprendre du service, des experts en communication et en gestion de crise affirment qu'OC Transpo doit s'excuser et offrir des tarifs gratuits.

Le train léger fait l’objet d’un arrêt complet depuis lundi (Nouvelle fenêtre) en raison d’un problème technique.

Un service d'autobus de remplacement a immédiatement été mis en place, mais il a dû être ajusté à plusieurs reprises pour assurer un service fiable.

Je comprends. Ils essaient d'améliorer les itinéraires et de maximiser le nombre de bus. Mais c'est le genre de choses qu'il faut mettre en œuvre avant que tout ne parte en vrille , commente Justin Kelly, qui gère un site Internet sur les transports en commun à Ottawa.

Le site de M. Kelly, Occasional Transport, donne aux usagers des informations actualisées sur les différents itinéraires du train léger.

On pourrait penser qu’ils ont appris de leurs erreurs. Mais nous savons qu'ils ont, dans le passé, eu la culture du "on fait ce qu'on veut et les gens vont s'en accommoder ", n'est-ce pas ? surenchérit-il.

Plusieurs faux pas jusqu'à présent

Pour la gestionnaire de crise internationale et accompagnatrice en leadership basée à Vancouver, Renu Bakshi, la Ville devrait prendre exemple sur la NASA . Lorsque tout va bien, dites tout aux médias. Lorsque tout va mal, il faut en dire encore plus aux médias , explique-t-elle.

D'après ce que j'ai pu constater en examinant cette situation jusqu'à présent, je n'ai vu que des faux pas. Je n'ai ressenti aucune empathie. Je n'ai pas vu la mise en place d'un plan d'action, et il n'y a pas eu d'excuses , continue Mme Bakshi.

Ouvrir en mode plein écran Renu Bakshi, gestionnaire de crise internationale et accompagnatrice en leadership basée à Vancouver Photo : (Gracieuseté : Renu Bakshi

La Ville a tenu une conférence de presse d'une heure mardi, à laquelle ont participé des fonctionnaires et des experts de la Ville, en plus des fabricants et responsables de l'entretien du Groupe de transport Rideau et le consortium Rideau Transit Maintenance.

Depuis, la Ville n'a fourni que des notes de service et quelques entretiens individuels avec les médias. Une démarche qui, selon elle, permet aux experts de se concentrer sur les solutions à apporter au problème.

Mais d’après Mme Bakshi, ce n’est pas suffisant. Elle souhaite que le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, prenne davantage de mesures, alors que ce dernier participe à la septième édition de Bloomberg Harvard City Leadership, à New York. Une initiative annuelle qui réunit une quarantaine de maires du monde entier et des hauts fonctionnaires municipaux afin de les outiller pour mieux servir leurs citoyens.

Ce que je trouve ironique, s'il participe à une conférence sur le leadership, il aurait dû savoir que c'était son heure. Il est temps pour lui d'assumer ce rôle de leader , ajoute Mme Bakshi.

Le maire travaille depuis New York

M. Sutcliffe, qui est allé à New York bien avant l’arrêt complet du train léger, a affirmé qu’il est en contact permanent avec les conseillers municipaux, le personnel de la Ville et son bureau.

Une éthique de travail qui lui a d’ailleurs valu les éloges du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, mercredi dernier.

Je sais que le maire Sutcliffe fait un travail remarquable. Il adopte les recommandations de l’enquête et il répare [les choses]. Donc, nous sommes là pour l’aider autant que possible , avait mentionné le premier ministre, en conférence de presse alors qu’il était de passage dans la capitale fédérale.

Lundi, environ une heure après l’annonce de l'arrêt de la ligne de la confédération, M. Sutcliffe a réagi sur les réseaux sociaux en disant que bien que cette interruption de service soit frustrante, la sécurité et la prudence doivent toujours passer en premier .

Chaque fois qu’un problème est détecté et résolu par nos entrepreneurs, nous nous rapprochons un peu plus de l’objectif de fournir aux habitants le service de train léger [pour lequel] ils ont payé et qu’ils méritent , a-t-il écrit.

Mme Bakshi a qualifié la réponse initiale de très faible et d'irresponsable. Selon elle, la bonne réponse aurait été de convoquer immédiatement une conférence de presse à distance afin que le maire puisse s'adresser directement au public et expliquer ce qu'il compte faire pour rectifier le tir .

Kathryn LeBlanc, consultante principale de LeBlanc (& co.) Communications, ajoute qu'elle aurait conseillé au maire d'être un visage de confiance sur le terrain, ce qui peut contribuer grandement à rassurer le public .

Ouvrir en mode plein écran Kathryn LeBlanc, consultante principale de LeBlanc (& co.) Communications Photo : (Gracieuseté : Kathryn LeBlanc

M. Sutcliffe a réfuté toute supposition selon laquelle son voyage aurait affecté son travail.

Je fais autant ici que ce que je pourrais faire à Ottawa , a-t-il dit. Si, à un moment ou à un autre, il y a une raison pour laquelle je dois retourner à Ottawa, et qu'il est préférable de le faire, alors j'y serai .

L'histoire mouvementée accroît le besoin de leadership

Le train léger a fait l'objet d'enquêtes du Bureau de la sécurité des transports (BST) et d'une enquête publique. Les deux ont appelé à des solutions à long terme.

Nous nous trouvons dans une situation vraiment unique avec le train léger, car cela fait des années que ce projet d'un milliard de dollars échoue de temps en temps. La confiance du public s'est beaucoup érodée , a déclaré Mme LeBlanc.

On [OC Transpo] a eu une culture du silence pendant des années, en particulier sous le dernier maire de la ville.[...] Bien que les hommes politiques ne soient pas des ingénieurs et qu'ils ne décident pas de ce qui est sûr ou non, ils ont une certaine responsabilité en matière de clarté

Les experts recommandent le remboursement des billets

Si j'étais à la tête de la ville, je dirais : "Annoncez tout de suite que vous allez rembourser les personnes qui détiennent des abonnements mensuels. Vous les rembourserez pour chaque jour où ce train sera en panne" , lance Mme Bakshi.

Les conseillers municipaux ont déjà voté en faveur de la gratuité, mais la directrice générale des services de transport, Renée Amilcar, a déclaré que la ville n'envisageait pas cette option pour l'instant.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale des services de transport en commun ville d'Ottawa, Renée Amilcar (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les usagers des transports en commun et les conducteurs sont frustrés par le service d’autobus R1.

Le manque de fiabilité du train léger continue de miner la confiance du public dans le système, selon les observateurs.

Mme Leblanc encourage les dirigeants à considérer l'idée comme une réponse humaine aux difficultés d'une mère qui se rend au travail et va chercher ses enfants à la garderie ou d'un travailleur au salaire minimum qui craint que son patron ne comprenne pas pourquoi il est en retard.

En tant que personne qui utilise les transports en commun, je dirais que je ressens beaucoup d'empathie pour le public et tous ceux qui se trouvent dans cette situation. La mairie devrait en faire autant a ajouté Mme Leblanc en guise de conclusion.